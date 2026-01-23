Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Javier Prado se transforma: la obra elevada de 1 kilómetro de largo que promete ahorro de tiempo pero enfrenta a vecinos, expertos y municipio
Javier Prado se transforma: la obra elevada de 1 kilómetro de largo que promete ahorro de tiempo pero enfrenta a vecinos, expertos y municipio

Javier Prado se transforma: la obra elevada de 1 kilómetro de largo que promete ahorro de tiempo pero enfrenta a vecinos, expertos y municipio

Con miras a la construcción del proyecto Vía Rápida Javier Prado, entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina, este lunes 26 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado. Así lo anunció el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), que a su vez informó que tres días después, el jueves 29 de enero, empezará la primera etapa de ejecución de la obra. La entidad señaló que el objetivo del plan vial es reducir la congestión.

