Javier Prado se transforma: la obra elevada de 1 kilómetro de largo que promete ahorro de tiempo pero enfrenta a vecinos, expertos y municipio

A través de un comunicado, Invermet precisó que hubo un actualización del cronograma, pues en un primer momento se había programado la implementación del plan de desvío vehicular para los días viernes 23 y sábado 24 de enero.

El motivo fue “garantizar la seguridad y fluidez en la Av. Javier Prado”, vía principal de acceso al Estadio Monumental, donde el sábado 24 de enero se realizará la “Noche crema 2026”. Por esa razón, se dispuso ajustar el inicio de las restricciones de tránsito para evitar una congestión vehicular que afecte a los vecinos y conductores de La Molina y demás distritos de Lima Este.

El bypass a detalle

El proyecto vía rápida Javier Prado Frutales–El Golf contempla la construcción de un paso a desnivel vehicular desde la intersección de la avenida Javier Prado con la avenida Circunvalación del Golf Los Incas hasta la avenida Los Frutales. Esta intervención apunta a aliviar uno de los principales cuellos de botella del tránsito en Lima Este.

La obra incluye un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con 2 carriles por sentido, que permitirá dar continuidad al tránsito en la avenida Javier Prado y reducir significativamente los tiempos de viaje. Asimismo, se habilitarán 2 carriles por sentido a nivel, complementando el flujo vehicular en superficie.

Además de la infraestructura vial, el proyecto contempla la construcción de veredas y sardineles, mejorando la seguridad y accesibilidad peatonal en los cruces intervenidos. De esta manera, se busca que la obra no solo beneficie al transporte motorizado, sino que también contribuya a un entorno urbano más ordenado y seguro.

De acuerdo con Invermet, la vía rápida Javier Prado forma parte del plan vial metropolitano de la Municipalidad de Lima y busca mejorar la conexión hacia la Panamericana Sur, fortaleciendo la movilidad urbana en una zona estratégica de la ciudad y aportando a una circulación más eficiente en el mediano y largo plazo.

Plan de desvío

El plan de desvío, que afectará al transporte privado, público y a los vehículos de carga, contempla modificaciones diferenciadas según el sentido de la vía: oeste-este y este-oeste. Esto permitirá redistribuir el flujo vehicular mientras se ejecutan los trabajos de infraestructura.

Invermet sostuvo que con la marcha blanca (26, 27, y 28 de enero) y la estrategia desplegada se busca reducir el impacto en la movilidad urbana y minimizar las demoras durante el periodo de construcción.

Por otro lado, la entidad informó que la señalización temporal será reforzada y que se contará con apoyo para orientar a los conductores, sobre todo en horas punta. En tanto, se espera que la marcha blanca permita ajustar el plan operativo antes del inicio pleno de las obras, identificando posibles puntos críticos y optimizando la circulación.

Las autoridades definieron rutas alternativas específicas según el tipo de transporte y el sentido de circulación:

Para transporte privado: Av. Golf Los Incas - Av. Raúl Ferrero - Alameda del Corregidor - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Además, también tienen opción para ir por: Av. Las Palmeras - Panamericana Sur - Av. Separadora Industrial - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Y también: Av. Golf los Incas - Av. Circunvalación del Golf Los Incas - La Fontana - Av. La Molina - Av. Javier Prado

Av. Golf Los Incas - Av. Raúl Ferrero - Alameda del Corregidor - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Además, también tienen opción para ir por: Av. Las Palmeras - Panamericana Sur - Av. Separadora Industrial - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Y también: Av. Golf los Incas - Av. Circunvalación del Golf Los Incas - La Fontana - Av. La Molina - Av. Javier Prado Para transporte pesado: Av. Las Palmeras - Panamericana Sur - Av. Separadora Industrial - Av. La Molina - Av. Javier Prado.

Av. Las Palmeras - Panamericana Sur - Av. Separadora Industrial - Av. La Molina - Av. Javier Prado. Para transporte público: La ruta sobre la Av. Javier Prado se mantiene, solo evitando la zona de obras.

Cronograma de intervención

Las etapas de trabajo en el marco del proyecto Vía Rápida Javier Prado se desarrollarán de la siguiente manera:

Periodo de Difusión (Del 19 al 25 de enero): Se intensificará la campaña informativa con la instalación de cinco paneles de gran formato en puntos críticos y volanteo masivo para que residentes y usuarios conozcan las rutas de desvíos alternas a la Av. Javier Prado. Marcha Blanca (26, 27 y 28 de enero): Durante estos días se realizarán desvíos parciales sin cierre total. Se contará con presencia permanente de banderillero y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que evaluarán el comportamiento del flujo vehicular y la efectividad de la señalización. Inicio de Cierre Efectivo (jueves 29 de enero): Se dará inicio formal a las restricciones de tránsito y a la ejecución de la obra, conforme a lo autorizado en la Resolución de Subgerencia N° 004865-2025-GMU-SER.

Reacciones

El presidente de la ONG Luz Ámbar Perú, Luis Quispe Candia, cuestionó la viabilidad del proyecto de viaductos en la avenida Javier Prado. Indicó que la obra no representa una solución integral al problema del tránsito en Lima y que, por el contrario, podría agravar el caos vial si no se implementa un sistema de transporte adecuado.

“El proyecto no va a solucionar el problema, solo va a trasladarlo de un lugar a otro”, señaló. Añadió que Lima crece de forma desordenada, sin planificación urbana y con una fuerte carencia de vías amplias y alternativas de conexión.

En tanto, la decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, advirtió que la construcción de viaductos en la avenida Javier Prado no cuenta con respaldo técnico ni aparece en los planes oficiales de desarrollo urbano. Según explicó, esta obra no está contemplada en el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima 2040 ni en el Plan de Movilidad Urbana de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Giusti indicó que tanto el Instituto Metropolitano de Planificación como la ATU han elaborado documentos técnicos que priorizan soluciones de transporte masivo, como la Línea 4 del Metro de Lima, sobre proyectos de infraestructura vial rápida. Según la arquitecta, implementar obras sin el aval de las autoridades competentes vulnera los principios de planificación integral y sostenibilidad urbana.

La representante del gremio profesional señaló que existen soluciones más económicas y de menor impacto urbano para mejorar el tránsito, como los semáforos inteligentes, carriles exclusivos para el transporte público, reubicación de paraderos y eliminación del transporte informal.

Por su parte, vecinos de San Isidro, Magdalena y La Molina se han manifestado en contra de viaductos proyectados en la avenida Javier Prado. Según expresaron, la instalación de estructuras de cemento sobre espacios verdes perjudicaría la calidad de vida en la zona.

La obra incluye un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con 2 carriles por sentido.

También señalaron que los viaductos no resolverán la congestión vehicular en la zona. Mencionaron, por ejemplo, el caso del Puente Monitor, donde persisten los embotellamientos pese a las obras de infraestructura.

En respuesta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la construcción de los viaductos en la avenida Javier Prado, indicando que gran parte de los ciudadanos se mostrarán satisfechos una vez que la obra entre en funcionamiento.

Si bien reconoció la incomodidad expresada por algunos vecinos, reiteró que la obra es necesaria y está basada en estudios técnicos elaborados por especialistas y respaldados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Tengo que respaldar a mis funcionarios”, señaló, al destacar que el diseño del proyecto responde a un análisis exhaustivo y no a decisiones improvisadas. Agregó que este tipo de obras buscan aliviar la congestión vehicular y mejorar la transitabilidad en la ciudad.