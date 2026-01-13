Durante el operativo de control simultáneo “Comisarías Básicas PNP 2025”, la Contraloría General de la República encontró 1.730 vehículos inoperativos, 1.823 computadoras malogradas, chalecos antibalas insuficientes, así como deficiencias en la infraestructura y mobiliario de las delegaciones policiales.

Estos hechos podrían afectar la calidad del servicio de prevención y disuasión de los hechos delictivos a nivel nacional.

El operativo realizado del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2025 en una muestra de 485 comisarías, evidenció un total de 2582 situaciones adversas, concentrándose el mayor número de ellas en Lima Metropolitana (382), Áncash (180), Puno (164), Ayacucho (161) y Cajamarca (155).

Dotación policial

Uno de los hechos más relevantes es la cantidad de vehículos inoperativos y sin mantenimiento que se han encontrado y que limitan los servicios de patrullaje policial. Del total de 4.121 vehículos, 1.730 están inoperativos (entre ellos, motocicletas, camionetas y automóviles).

Además, los chalecos antibalas son insuficientes y gran parte de ellos se encuentra vencidos, rotos o en mal estado, exponiendo a los efectivos policiales a riesgos graves durante las intervenciones que se realizan para garantizar la seguridad ciudadana.

Los equipos informáticos que utilizan los efectivos policiales son insuficientes y, en algunos casos, se encuentran desfasados, lo cual no solo limita el desarrollo de la labor policial, sino que pondría en riesgo la seguridad de la información y la calidad del servicio.

De las 6.835 computadoras encontradas en las comisarías supervisadas, 1.823 estaban inoperativas. Similar situación se observó en el caso de las impresoras (2.132 malogradas de 4.049 disponibles) y los escáneres (141 inoperativos de un total de 532).

Infraestructura de comisarías

A su vez, se evidenció que las comisarías no cuentan con infraestructura adecuada ni segura y, en algunos casos, el deterioro pone en riesgo la integridad del personal policial y de los ciudadanos, así como la operatividad y la continuidad del servicio policial.

Por ejemplo, presentan deficiencias las delegaciones Palacio Viejo (Arequipa), Comisaría Sitajara (Tacna) y Punta Moreno - Gran Chimú (La Libertad)

De las 485 comisarías evaluadas, más de la mitad supera los 30 años de antigüedad, por lo cual requiere trabajos de mantenimiento o renovación. Asimismo, destaca la presencia de 72 delegaciones policiales construidas básicamente con adobe (72), las cuales son más vulnerables a riesgos como los sismos y la humedad.

A ello se suma la precariedad del mobiliario en las comisarías, lo cual también pone en riesgo la integridad y la seguridad del personal policial, así como el desarrollo de las labores operativas y administrativas al no contar con equipamiento adecuado, seguro ni funcional.

En este caso, ha sido frecuente encontrar escritorios, sillas, estanterías, colchones y otros enseres deteriorados, inestables o inoperativos.

Servicios policiales

Durante el operativo nacional, se constató que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos policiales, lo cual afecta la ejecución de los servicios de patrullaje y los operativos; además, limita la capacidad para prevenir la delincuencia, las faltas y los delitos.

A ello se suma que 208 de las 485 comisarías supervisadas no formularon ni aprobaron el “Plan de patrullaje por sector para el año 2025”, situación que afectaría la determinación de sectores de patrullaje, la seguridad del personal policial y la asignación de recursos operativos.

Esta problemática fue más recurrente en las comisarías visitadas de Lima Metropolitana (34), Cajamarca (17) y La Libertad (16).

Asimismo, un importante número de comisarías visitadas (107) no difunde el “Mapa del delito” que permitiría a los ciudadanos contar con información actualizada sobre los recorridos, horarios y lugares identificados como peligrosos o críticos para su seguridad personal. Además, 12 delegaciones policiales no han elaborado dicho documento.

La Contraloría comunicó al titular del Ministerio de Interior sobre las 2.582 situaciones adversas identificadas en 485 comisarías supervisadas a nivel nacional, a fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas.