El director de la (Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Ramón Rubín, acusó que han querido “quebrar” el paro de transportistas al cambiarle de fecha que, inicialmente estaba pactado para el jueves 15 de enero, pero que ahora será el miércoles 14.

“Cómo es posible que luego del ataque con granada en Jicamarca haya cuatro fechas de paro: el 13, 16, 15 y 14; y a un día del paro se cambie. Este no es otra cosa que quebrar el paro, de querer romperlo”, sostuvo en RPP Noticias.

Rubín señaló que, pese a los cambios anunciados, las entidades del Estado peruano aún no han encontrado una fórmula para resolver el problema. En ese contexto, hizo un llamado a todos los transportistas del país a sumarse a la medida de fuerza, advirtiendo que, de no hacerlo, se trataría de “una guerra que perderán”.

“Esta marcha tiene que ser un tema nacional. En el transporte no solo hay 69 muertos, también están asesinando en campos feriales y eso se tuene que saber”, sostuvo en el matinal.

Critica otros dirigentes sobre el paro

En esa misma línea, Rubín hizo exhortó a Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) y a otros dirigentes a no utilizar el “dolor ajeno” de las muertes y choferes en los últimos meses para fines políticos.

“Históricamente hay dirigentes de transportes que negocian las concesiones y licitaciones. Siempre se ha dado, hay nombres propios que negocian el levantamiento de un paro”, apuntó.

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el 11 de enero se registraron 37 asesinatos a nivel nacional, pese a la vigencia del estado de emergencia. En Lima y el Callao concentraron 15 de estos homicidios, lo que confirma el deterioro de la seguridad ciudadana.

Entre las víctimas figuran menores de edad y trabajadores del transporte público.