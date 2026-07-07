En el Perú, pertenecer a la Marina de Guerra es uno de los grandes objetivos que tienen miles de jóvenes del país, principalmente para aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para estudiar en algún instituto o universidad. En ese sentido, la Escuela Naval del Perú anunció que inició con el proceso de admisión 2027 con el objetivo de convertirse en oficiales de la institución, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos. Así, los jóvenes que competirán por una de las 100 vacantes disponibles podrán acceder a diversos beneficios y oportunidades de formación internacional, orientados a fortalecer su desarrollo académico y profesional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO POSTULAR A LA ESCUELA NAVAL DEL PERÚ?

A través de sus plataformas oficiales, la Marina de Guerra del Perú anunció que inició el Concurso de Admisión 2027 de la Escuela Naval dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 15 y 21 años. En esta oportunidad, el capitán de navío Sandro Canales Martínez, jefe del Departamento de Formación Académica de la Escuela Naval, informó que se proyecta la participación de entre 1 000 y 1 500 postulantes para disputar apenas 100 vacantes disponibles. Así, quienes deseen participar en el proceso de admisión, cuyas inscripciones estarán abiertas del 1 de julio al 14 de agosto, deberán pagar S/238 80 por derecho de inscripción. Además, el examen médico tendrá un costo de S/844 para los postulantes varones y de S/864 para las mujeres, evaluaciones que se realizarán en la Clínica Suiza Lab, ubicada en Miraflores, conforme comparte Andina. A continuación, te presentamos el paso a paso para la inscripción:

Ingresar a la plataforma de admisión de la Escuela Naval del Perú (LINK).

Acudir a la oficina de admisión o a la zona naval más cercana para verificar la talla mínima (Damas 1.58 cm. y varones 1.68 cm.)

Completar y remitir el expediente virtual.

Generar el comprobante de pago por derecho de admisión (S/238 80) y efectuar el pago mediante el Banco de la Nación.

Enviar el comprobante para obtener el carnet de postulante a diresna.cuotadeingreso@marina.pe

Descargar e imprimir el carnet junto con la documentación requerida.

Presentar los documentos en la oficina correspondiente para el sellado del carnet.

Estar atento al número de teléfono registrado, ya que se comunicará dónde y cuándo se realizará el Examen Médico.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE INTEGRAR LA MARINA DE GUERRA?

Los postulantes que obtengan una vacante recibirán una formación integral y una serie de beneficios que te lo presentamos a continuación: