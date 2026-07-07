Por Redacción EC

En el Perú, pertenecer a la Marina de Guerra es uno de los grandes objetivos que tienen miles de jóvenes del país, principalmente para aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para estudiar en algún instituto o universidad. En ese sentido, la Escuela Naval del Perú anunció que inició con el proceso de admisión 2027 con el objetivo de convertirse en oficiales de la institución, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos. Así, los jóvenes que competirán por una de las 100 vacantes disponibles podrán acceder a diversos beneficios y oportunidades de formación internacional, orientados a fortalecer su desarrollo académico y profesional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.