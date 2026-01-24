La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash ha suspendido los contratos de un médico ginecólogo y una obstetra, luego del incidente registrado el pasado 23 de enero en el Hospital de Yungay, donde una joven de 21 años se vio obligada a dar a luz en los pasillos del nosocomio por falta de atención oportuna.

Además, la autoridad sanitaria separó temporal a una enfermera y una técnica en enfermería mientras concluyen las investigaciones administrativas.

El caso, que fue registrado en video por familiares de la paciente, muestra a la madre en el suelo con su recién nacida en brazos, solicitando auxilio en una zona carente de personal médico en ese momento.

Tras difundirse las imágenes, representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo acudieron al hospital para iniciar las diligencias de ley.

En tanto, la Red de Salud Huaylas Norte ha solicitado formalmente al Gobierno Regional de Áncash el cambio del directorio para facilitar las indagaciones.

“No hay nadie, ¿cómo van a dejarnos así? Es una negligencia”, se escuchó denunciar a uno de los familiares en el material audiovisual que sirve como prueba.

#Áncash En acción inmediata acudimos al Hospital de Yungay tras la denuncia de una ciudadana que dio a luz en los pasadizos de dicho nosocomio. En diálogo con la directora del hospital y con el director de la Red Huaylas Norte se nos confirmó que la madre y el recién nacido se… pic.twitter.com/pCdqlvizJt — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) January 24, 2026

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento tras inspeccionar el centro de salud.

“Se ha recomendado el inicio de una investigación disciplinaria al personal de turno por no brindar la debida atención a la gestante y se ha solicitado a la fiscalía investigar el peligro al que fueron expuestas la madre y la recién nacida”, indicaron.

¿Cuál es el estado de la joven gestante?

A pesar de las condiciones del parto, la Diresa confirmó que tanto la madre, una paciente primeriza, como su hija de 3 150 gramos, se encuentran estables.

La recién nacida presenta una evolución clínica favorable, especialmente en el área neurológica, y ambas permanecerán bajo observación estricta por un periodo de 48 horas.