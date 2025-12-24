A vísperas de la Navidad, un múltiple choque vehicular ocurrido en el kilómetro 344 de la Panamericana Norte, en la provincia de Casma (Áncash), dejó cinco personas fallecidas. Las víctimas, aún no identificadas, integraban una misma familia que viajaba en una miniván.

Según información recogida por RPP, el vehículo quedó aplastado por un camión frigorífico que transportaba productos hidrobiológicos. Debido al impacto, la miniván terminó completamente destruida y la carga del camión se dispersó sobre la vía.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personal de emergencia, quienes realizaron las labores de rescate y recuperación de los cuerpos. En el accidente también resultaron involucradas dos camionetas y un tráiler que trasladaba bolsas de cemento.

Las causas del siniestro continúan en investigación.

Cabe recordar que Casma registró otro accidente de tránsito días atrás. El 20 de diciembre, un choque entre dos buses interprovinciales, a la altura del óvalo Las Tortugas, dejó al menos 28 personas heridas.

Una de las unidades impactó contra otro ómnibus que se encontraba detenido por presuntas fallas mecánicas. Varios pasajeros quedaron atrapados y fueron auxiliados por policías, bomberos y personal de salud.