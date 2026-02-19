Sismo de magnitud 4.0 estremeció Áncash la mañana de hoy

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 19 de febrero en la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico, reportado a las 08:45:41, tuvo su epicentro 69 km al O de Chimbote, Santa - Áncash.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0092

Fecha y Hora Local: 19/02/2026 08:45:41

Magnitud: 4.0

Profundidad: 48km

Latitud: -9.11

Longitud: -79.21

Intensidad: II Chimbote

Referencia: 69 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 19, 2026

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, el evento sísmico presentó una profundidad de 48 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado II en la escala de Mercalli, pero no generó alarma entre los residentes, aunque no se han reportado víctimas.

A nivel mundial,el Perú es uno de los países de mayor potencial sísmico debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la tierra libera más del 85% de la energía acumulada en su interior debido a los procesos de convección del manto.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebes, además: toallas higiénicasbolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua.

Con respecto a las familias, el Minsa aconseja que cada cierto tiempo revisen la expiración de los productos, tengan simulacros en caso de emergencia en casa y un plan de ubicación con puntos de encuentro en caso no haya forma de comunicarse.