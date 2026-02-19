Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la nadrugada de hoy, también se reportó un sismo, pero fue en Lima. (Foto: Andina)
En la nadrugada de hoy, también se reportó un sismo, pero fue en Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 19 de febrero en la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sismo de magnitud 4.0 estremeció Áncash la mañana de hoy
Ancash

Sismo de magnitud 4.0 estremeció Áncash la mañana de hoy

Temblor de magnitud 4.4 se registró esta tarde en Chimbote
Ancash

Temblor de magnitud 4.4 se registró esta tarde en Chimbote

Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé
Ancash

Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé

Investigan presunto maltrato infantil contra recién nacida de un mes en Nuevo Chimbote
Ancash

Investigan presunto maltrato infantil contra recién nacida de un mes en Nuevo Chimbote