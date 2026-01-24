La jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco confirmaron que, a partir del próximo sábado 31 de enero, el Camino Inca hacia la ciudadela incaica quedará cerrado al tránsito turístico.

Por eso, la suspensión de actividades, que se extenderá durante todo febrero, responde a labores anuales de conservación y necesidad de garantizar la seguridad de los visitantes ante la intensidad de las lluvias.

El operativo técnico contará con el despliegue de 60 especialistas y obreros, quienes se movilizarán desde Piscacucho (Ollantaytambo) a lo largo de la red vial.

Según informó el jefe del parque, César Medina Alpaca, las intervenciones abarcarán 15 monumentos arqueológicos, entre los que destacan Salapuku, Qhanabamba, Phuyupatamarca y Wiñaywayna.

La reapertura oficial de la Red de Caminos Inca está programada al 1 de marzo.

Conservación y seguridad estructural

Los trabajos programados incluyen la rehabilitación de la calzada, el mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, y la reparación de infraestructuras críticas como puentes, rampas y barandas.

Además, se realizará el tratamiento de drenajes y servicios higiénicos en las zonas de campamento, así como la prevención de desprendimientos.

Así, para mitigar estos riesgos, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), se procederá a la estabilización de taludes mediante la instalación de geomallas en algunos sectores.

Colombiano es hallado sin vida tras estar secuestrado

¿Qué alternativas para el turismo existen en Cusco?

El Camino Inca recibe habitualmente a 500 personas por día. Ante el cierre de esta ruta, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, destacó que la región ofrece múltiples opciones para los visitantes, subrayando que estas pausas son estándares internacionales en sitios patrimoniales.

Entre las recomendaciones del sector Cultura para este periodo se encuentran sitios como el complejo hidráulico de Tipón, así como otros circuitos pedestres que no se ven afectados por esta restricción específica.