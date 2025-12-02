Un violento crimen ocurrido en plena vía pública quedó registrado por cámaras de seguridad en Jesús María. Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, fue asesinado a balazos en la cuadra 9 de la avenida Brasil, a pocas cuadras de la residencia del presidente José Jerí.

El ataque se produjo la noche del domingo 30 de noviembre, en un hecho que la Policía investiga como un presunto ajuste de cuentas.

Las imágenes muestran el instante en que transeúntes entran en pánico al escuchar la ráfaga de disparos. Una vendedora ambulante intenta cubrirse detrás de su puesto mientras otras personas huyen para ponerse a salvo.

En el centro de la escena aparece Bolaños Sarmiento, quien había salido de una vivienda cercana donde se alojaba temporalmente, sin saber que era vigilado por sus atacantes. Instantes después, un sujeto con casco se le acerca.

Al advertir el peligro, la víctima corrió hacia el medio de la avenida, pero fue alcanzada por al menos 15 disparos. En el lugar, los agentes hallaron más de diez casquillos de bala.

La PNP informó que Bolaños Sarmiento era considerado hombre de confianza de Johnson Smith Cruz Torres, alias ‘Johnson Pulpo’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Contaba con antecedentes policiales y había sido detenido el año pasado por tenencia ilegal de armas, quedando en libertad en marzo del 2025.

Asimismo, las autoridades recordaron que en los últimos meses el joven había sobrevivido a dos atentados con explosivos en Trujillo: uno dirigido contra su vivienda y otro contra la casa de un familiar.