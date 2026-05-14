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Los tentáculos de Los Pulpos

Una organización dedicada al cobro de cupos se incrustó en la Municipalidad de La Victoria.

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    Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. Fotos: César.grados@photo.gec
    Policía y fiscalía allanan vivienda de alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en La Molina, por caso 'Los Pulpos de La Victoria'. Fotos: César.grados@photo.gec

    La detención de la banda Los Pulpos de La Victoria va mucho más allá de un escándalo de corrupción en un gobierno local. Lo que este caso revela es el presunto uso del aparato municipal al servicio de una maquinaria de extorsión organizada que afectaba a miles de trabajadores informales de Gamarra, una de las principales zonas comerciales de Lima y uno de los motores del emprendimiento peruano.

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