Minedu anuncia acciones conjuntas para reforzar la seguridad en el Año Escolar 2026

El jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación (Minedu), Luis Herrera Romero, afirmó que la Policía Nacional, las autoridades locales y el Poder Ejecutivo trabajarán de manera articulada para garantizar las mejores condiciones de seguridad de cara al inicio del Año Escolar 2026.

El funcionario señaló que la seguridad constituye uno de los ejes centrales de la política del Gobierno, al considerar que sin ella no es posible construir una sociedad tranquila. Estas declaraciones fueron brindadas durante su participación en el Operativo de Control Territorial ejecutado por el Ministerio del Interior en el distrito de Magdalena.

Desde la comisaría del sector, Herrera remarcó que la prevención y la protección de los estudiantes representan un pilar fundamental para el Ministerio de Educación y una prioridad en la gestión del ministro Jorge Figueroa Guzmán. En ese contexto, anunció la implementación del aplicativo Alerta Minedu, una herramienta que permitirá a los directores de las instituciones educativas reportar situaciones de riesgo y activar respuestas oportunas en coordinación con las autoridades competentes.

El jefe de Gabinete enfatizó que la lucha contra la inseguridad requiere un trabajo conjunto, especialmente con el Ministerio del Interior, y aseguró que el Ejecutivo ha priorizado la protección de niños y jóvenes, con el fin de garantizar que puedan aprender en entornos seguros y adecuados.

Asimismo, sostuvo que la formación de buenos ciudadanos y la seguridad avanzan de la mano, por lo que resulta indispensable brindar tranquilidad a las familias y a la comunidad educativa en su conjunto.

Herrera explicó que, en las zonas de frontera, se reforzarán estrategias basadas en el uso de tecnologías, el involucramiento de los padres de familia y la organización de redes de apoyo vecinal, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Además, informó que se viene impulsando un convenio con el Ministerio de Defensa para fortalecer estas acciones.

La participación del Ministerio de Educación se dio en el marco del Operativo de Control Territorial, que contempló el despliegue de 283 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 20 integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes realizaron patrullajes e intervenciones en puntos priorizados del distrito.

Como resultado del operativo, se detuvo a 66 personas, de las cuales 22 contaban con requisitorias vigentes. Asimismo, se incautaron tres armas de fuego, más de 3 800 envoltorios de pasta básica de cocaína y 569 gramos de marihuana. Las acciones permitieron también la desarticulación de 10 bandas criminales, la recuperación de ocho vehículos y la desarticulación de la organización criminal conocida como La Red de la Abuela, en Villa El Salvador.

Las coordinaciones previas se realizaron en el Complejo Deportivo Aldo Chamochumbi, con la participación de autoridades locales, mandos policiales y representantes del Ministerio del Interior.

