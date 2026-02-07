Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Autoridades refuerzan operativos de seguridad para proteger a escolares en 2026. (Foto: Andina)
Autoridades refuerzan operativos de seguridad para proteger a escolares en 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Educación (Minedu), Luis Herrera Romero, afirmó que la Policía Nacional, las autoridades locales y el Poder Ejecutivo trabajarán de manera articulada para garantizar las mejores condiciones de seguridad de cara al inicio del Año Escolar 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Minedu anuncia acciones conjuntas para reforzar la seguridad en el Año Escolar 2026
Seguridad

Minedu anuncia acciones conjuntas para reforzar la seguridad en el Año Escolar 2026

Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora
Transporte

Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora

Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile
Policiales

Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile

Carabayllo: delincuentes arrojan explosivo contra discoteca de Toño Centella
Policiales

Carabayllo: delincuentes arrojan explosivo contra discoteca de Toño Centella