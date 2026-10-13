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Denuncia de agresión sexual en pleno Miraflores
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Denuncia de agresión sexual en pleno Miraflores
Un sujeto en scooter pasó y regresó solo para agredir a una corredora. Después de eso, le mandó un beso volado y se fue. Ella grabó el momento con su celular y luego publicó las imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar a identificarlo.
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