Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cancillería logra evacuar a 26 peruanos del Medio Oriente hacia zonas seguras. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 26 ciudadanos peruanos fueron evacuados hacia zonas seguras en el Medio Oriente gracias a las coordinaciones realizadas por las representaciones diplomáticas del Perú en la región.

