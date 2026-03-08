El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 26 ciudadanos peruanos fueron evacuados hacia zonas seguras en el Medio Oriente gracias a las coordinaciones realizadas por las representaciones diplomáticas del Perú en la región.

Según indicó la Cancillería a través de sus redes sociales, 11 connacionales fueron trasladados desde Doha, en Catar, hacia Madrid, tras las gestiones efectuadas por la embajada del Perú y la sección consular en ese país.

En tanto, otro grupo de 15 peruanos que se encontraba varado en Dubái fue movilizado por el consulado peruano hacia una zona segura en el emirato de Sharjah. La embajada y el consulado continúan brindándoles asistencia con alojamiento y alimentación, mientras se coordinan nuevas acciones de apoyo.

La Cancillería agregó que mantiene contacto permanente con los peruanos que permanecen en la región, con el objetivo de brindarles orientación, seguimiento y protección ante la situación que se registra en el Medio Oriente.

Tensión en la región

La evacuación se produce en un contexto de creciente inestabilidad en el Medio Oriente, tras el inicio de un conflicto armado que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, desencadenado el último sábado y que ha generado nuevas preocupaciones por la seguridad en varios países de la zona.

