En una ceremonia realizada en la Sala de Embajadores del Palacio de Torre Tagle y encabezada por el canciller Carlos Pareja, Felipe Ortiz de Zevallos Madueño fue condecorado con la Orden “El Sol del Perú”, en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

En su discurso, el ministro de Relaciones Exteriores destacó la trayectoria de Ortiz de Zevallos como un peruano cuya labor humanista, intelectual, académica y de servicio público ha contribuido al desarrollo del país.

Asimismo, resaltó los servicios prestados por Ortiz de Zevallos como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos, donde fue uno de los arquitectos del acuerdo de libre comercio entre ambos países, lo que abrió nuevas oportunidades para el desarrollo.

“Hoy rendimos merecido reconocimiento a una vida dedicada al Perú. Una vida guiada por la convicción de que las ideas, sustentadas en el conocimiento, el diálogo y el compromiso con los intereses nacionales, pueden convertirse en una poderosa fuerza para el bien”, expresó.

El canciller Carlos Pareja impuso la Orden “El Sol del Perú”, en el grado de Gran Cruz, a Felipe Ortiz de Zevallos en reconocimiento a su trayectoria y servicio. (Foto: Julio Reaño/GEC) / JULIO REAÑO

“Estimado Felipe Ortiz Zevallos, el Perú reconoce hoy no solo sus logros, sino también los ejemplos de integridad, pensamiento libre y compromiso con el país que llegarán a las nuevas generaciones. Al conferirle la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, que es la más alta configuración que otorga el Estado peruano, la nación a la que tanto ha aportado y aporta, le expresa su gratitud por una vida dedicada a la construcción de un Perú más próspero, más abierto al mundo y más consciente de sus posibilidades”, agregó.

A su turno, Ortiz de Zevallos agradeció la distinción, que aseguró recibir con humildad y especial aprecio. Asimismo, expresó su aspiración de que el Perú sea una nación pacífica, democrática y justa.

Felipe Ortiz de Zevallos agradeció la distinción otorgada por el Estado peruano y expresó su aspiración de un país más democrático, justo y pacífico. (Fotos: Julio Reaño/GEC) / JULIO REAÑO

“Un país con instituciones firmes y transparentes, que garanticen los derechos de la persona, el cumplimiento de la ley y la iniciativa privada (…) Un país donde podamos vivir con alegría”, aseveró.

El acto protocolar se realizó este viernes 26 de junio y contó con la presencia de familiares y amigos de Ortiz de Zevallos, así como de miembros del cuerpo diplomático.