Felipe Ortiz de Zevallos recibió la Orden “El Sol del Perú”, en el grado de Gran Cruz, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle. (Fotos: Julio Reaño/GEC)
Felipe Ortiz de Zevallos recibió la Orden “El Sol del Perú”, en el grado de Gran Cruz, durante una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle. (Fotos: Julio Reaño/GEC)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

En una ceremonia realizada en la Sala de Embajadores del Palacio de Torre Tagle y encabezada por el canciller Carlos Pareja, Felipe Ortiz de Zevallos Madueño fue condecorado con la Orden “El Sol del Perú”, en el grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su destacada trayectoria.

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