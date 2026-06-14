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Los consejos de Tony Blair

“Los equipos núcleo de un líder deben tener capacidad para manejar bien el estrés; para reconocer lo que no saben; para negociar bien, con la confianza suficiente como para hacer frente a cualquier debate, y ser flexibles cuando lo sea de veras necesario”, dice elipe Orti de Zevallos, fundador de Apoyo.

    Felipe Ortiz de Zevallos
    Por

    Fundador de Apoyo

    fortiz@comercio.com.pe

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    Las empresas priorizan perfiles con visión transversal, liderazgo adaptable y capacidad para integrar tecnología y estrategia. Foto: Pixabay.
    Las empresas priorizan perfiles con visión transversal, liderazgo adaptable y capacidad para integrar tecnología y estrategia. Foto: Pixabay.

    Hace dos años, el ex primer ministro Tony Blair –quien gobernara por toda una década (1997-2007) el Reino Unido, con significativos logros y ocasionales fracasos– publicó un libro: Sobre “Liderazgo, lecciones para el siglo XXI”, cuya lectura debería ser obligatoria para las autoridades elegidas que asumen sus cargos el 28 de julio, así como para los miles de candidatos que aspiran a algún cargo en las próximas elecciones regionales y municipales en todo el país.

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