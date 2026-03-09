Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gracias a la ampliación, ahora la avenida Lima Polo se integra plenamente al sistema vial del sector al conectarse con el jirón José Nicolás Rodrigo | Foto: Municipalidad de Surco
Gracias a la ampliación, ahora la avenida Lima Polo se integra plenamente al sistema vial del sector al conectarse con el jirón José Nicolás Rodrigo | Foto: Municipalidad de Surco
Por Redacción EC

Luego de muchos años de congestión y tránsito restringido en la avenida Lima Polo, una de las más transitadas de Santiago de Surco, la municipalidad del distrito logró dar solución a este problema, liberando un importante espacio y construyendo sobre él la ampliación que hacía falta.