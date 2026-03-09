Luego de muchos años de congestión y tránsito restringido en la avenida Lima Polo, una de las más transitadas de Santiago de Surco, la municipalidad del distrito logró dar solución a este problema, liberando un importante espacio y construyendo sobre él la ampliación que hacía falta.

Un tramo de esta vía, de aproximadamente 5500 metros cuadrados, estuvo cercado por el Lima Polo Club, propietario del terreno, lo que limitaba la avenida a una sola calzada con doble sentido. Esta situación generaba problemas de tránsito y seguridad vial.

Sin embargo, gracias a un proceso de habilitación urbana y diálogo con Lima Polo Club, se logró liberar el espacio y se procedió a construir la calzada faltante y entregar la avenida completa a la comunidad.

“Después de tantas décadas finalmente esta avenida Lima Polo ya está completa, ya están las dos vías y ya no se van a generar los embotellamientos que había. Fue una situación complicada porque no era una invasión, sino que esto era propiedad del club”, manifestó el alcalde Carlos Bruce durante la inauguración.

Gracias a la ampliación, ahora la avenida Lima Polo se integra plenamente al sistema vial del sector al conectarse con el jirón José Nicolás Rodrigo, permitiendo una circulación más fluida entre importantes avenidas del distrito.

“Son más o menos 2600 metros cuadrados de asfalto y 1400 metros cuadrados de veredas. No es una obra cualquiera; con las áreas verdes también mejora el entorno y fue uno de los objetivos que nos propusimos”, añadió el burgomaestre.

Los trabajos incluyeron además la instalación de 1000 metros lineales de sardinel de concreto. Además, se implementaron 1700 metros lineales de señalización horizontal entre las avenidas La Encalada y Primavera y se habilitaron 4000 metros cuadrados de áreas verdes, contribuyendo a un entorno urbano más ordenado y sostenible.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR