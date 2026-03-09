La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre variaciones inusuales en las condiciones del mar a lo largo del litoral peruano, con un incremento significativo del tamaño de las olas que podría alcanzar niveles peligrosos en los próximos días.

De acuerdo con el aviso emitido por la institución, el oleaje podría duplicar o incluso triplicar su altura promedio durante los momentos de mayor intensidad, generando un escenario de riesgo en diversas zonas costeras.

Este fenómeno se ve reforzado por la actual fase de luna llena, que influye en el aumento del nivel de las mareas y contribuye a intensificar la agitación del mar.

Las autoridades señalaron que estas condiciones elevan el riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores, debido a que las rompientes podrían presentarse con mayor fuerza y de manera repentina.

Según el reporte, el comportamiento del mar variará dependiendo de la zona geográfica del país, siendo el centro-sur y el sur del litoral las áreas donde se prevé el mayor impacto.

En el litoral centro, entre el sur del Callao y San Juan de Marcona, el oleaje moderado registrado durante la mañana se intensificará hasta alcanzar una condición fuerte durante la noche del lunes 9 de marzo. La intensidad comenzaría a disminuir desde la tarde del martes 10.

En el litoral sur, que comprende desde San Juan de Marcona hasta Tacna, se espera un patrón similar, con un pico de intensidad fuerte durante la noche del lunes y una reducción gradual del fenómeno hasta el miércoles 11.

Por su parte, en el litoral norte, entre Tumbes y Salaverry, el incremento del oleaje se percibirá desde la noche del lunes con una intensidad moderada, con olas que podrían duplicar su tamaño habitual antes de retornar a condiciones ligeras el miércoles por la tarde.

En tanto, en el litoral centro comprendido entre Salaverry y Callao, la agitación del mar pasará a nivel moderado desde la tarde del lunes, manteniendo condiciones de riesgo hasta mediados de semana.

La Marina indicó que las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste serán las que reciban el impacto más fuerte del oleaje.

Finalmente, la institución informó que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones oceánicas hasta el jueves 12 de marzo, fecha en la que se prevé que el mar recupere sus niveles habituales.

