Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Marina advierte fuerte agitación del mar en el litoral centro y sur del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió sobre variaciones inusuales en las condiciones del mar a lo largo del litoral peruano, con un incremento significativo del tamaño de las olas que podría alcanzar niveles peligrosos en los próximos días.

