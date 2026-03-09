Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gobierno informa que el 95% de colegios privados cumple con dictado de clases virtuales. (Foto: Andina)
Gobierno informa que el 95% de colegios privados cumple con dictado de clases virtuales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El 95% de los centros educativos privados del país acató este lunes la disposición del Gobierno de dictar clases remotas como medida temporal frente a la emergencia generada por la escasez de gas natural vehicular (GNV). Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.