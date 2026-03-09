El 95% de los centros educativos privados del país acató este lunes la disposición del Gobierno de dictar clases remotas como medida temporal frente a la emergencia generada por la escasez de gas natural vehicular (GNV). Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

La jefa del Gabinete indicó que, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Educación (Minedu), la gran mayoría de instituciones educativas privadas viene cumpliendo con la medida adoptada por el Ejecutivo para enfrentar la contingencia energética que afecta al país.

Miralles explicó que desde las 8 de la mañana el ministro de Educación sostiene reuniones con representantes de colegios privados y asociaciones de padres de familia para explicar los alcances de la disposición.

Escasez de gas obliga a colegios privados a migrar a clases remotas en todo el país. (Foto: Andina)

Según precisó, el objetivo de la medida no es afectar el desarrollo del año escolar, sino responder a una situación excepcional que requiere la colaboración de todos los sectores.

Durante estos encuentros también se ha informado sobre la cláusula de excepcionalidad incluida en el decreto emitido por el Ejecutivo, la cual permite que algunas instituciones mantengan clases presenciales cuando no cuenten con plataformas o condiciones adecuadas para implementar el servicio educativo virtual.

“El 5% restante puede estar en esta situación” , señaló Miralles al referirse a los colegios que podrían continuar con actividades presenciales.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó además que el Gobierno viene realizando una evaluación diaria de la situación generada por la escasez de GNV.

Ejecutivo reporta alto acatamiento de clases virtuales en colegios privados del país. (Foto: Andina)

En ese sentido, adelantó que una vez culminadas las reuniones con los distintos actores del sector educativo se revisarán las medidas adoptadas para determinar los siguientes pasos frente a la contingencia.

Miralles recordó que la actual emergencia no fue generada por el sector público, sino que responde a una situación que afecta a todo el país.

Por ello, consideró fundamental que la ciudadanía comprenda la necesidad de adoptar medidas temporales mientras se restablece el suministro energético.

La jefa del Gabinete también señaló que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha estimado que el restablecimiento de la provisión de gas natural podría tomar alrededor de 14 días.

No obstante, expresó su expectativa de que el plazo pueda reducirse conforme avancen los trabajos para superar la interrupción del servicio.

Finalmente, Miralles subrayó que el cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo es clave para evitar mayores riesgos en el abastecimiento energético del país, por lo que reiteró el llamado a la población a actuar con responsabilidad mientras se supera la emergencia.

PCM también anunció que se incrementará el vale FISE para la compra de balón de gas de 10kg hasta S/ 30 en un período de 30 días, y se implementará una medida de compensación para taxistas.

