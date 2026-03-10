El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó el “Aviso especial Mascotas: estrés por calor en canes”, una herramienta informativa que advierte sobre los riesgos que enfrentan los perros durante periodos de altas temperaturas en Lima Metropolitana.

El nuevo producto, elaborado por el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), ofrece información diaria sobre las condiciones climáticas que pueden afectar a las mascotas, con el objetivo de que los dueños adopten medidas preventivas para proteger su salud.

El aviso incluye niveles de riesgo, pronóstico del tiempo y la identificación de los distritos donde el calor puede impactar con mayor intensidad a los perros, especialmente durante las horas de la tarde.

Según explicó la institución, la herramienta cuenta con un alcance de pronóstico de hasta dos días, lo que permite a los propietarios anticiparse a los cambios en la temperatura y planificar con mayor seguridad las actividades de sus mascotas.

El Senamhi recordó que algunos perros presentan mayor vulnerabilidad frente al calor extremo. Entre ellos se encuentran los canes de hocico corto o braquicéfalos, que tienen mayores dificultades para regular su temperatura corporal.

Entre las razas más sensibles figuran el pug, bulldog, shih tzu y pekinés, que pueden presentar complicaciones con mayor rapidez cuando las temperaturas se elevan.

Asimismo, la entidad advirtió que los cachorros menores de seis meses, los perros de edad avanzada y aquellos con sobrepeso tienden a sobrecalentarse con mayor rapidez, por lo que requieren una atención especial durante los días más calurosos.

Entre las principales recomendaciones para proteger a las mascotas, el Senamhi aconseja evitar los paseos entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, periodo en el que el pavimento puede alcanzar temperaturas muy elevadas.

También se sugiere aplicar la denominada “regla de los cinco segundos”, que consiste en colocar la mano sobre el suelo para verificar si el pavimento está demasiado caliente para las patas del perro.

Las autoridades recomiendan además mantener siempre agua fresca disponible, procurar espacios con sombra y buena ventilación, y nunca dejar a los animales dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interior puede elevarse rápidamente.

En el caso de los perros con pelaje doble, como el husky, los especialistas señalan que no se recomienda el rasurado, sino un cepillado frecuente para facilitar la regulación natural de su temperatura corporal.

El Senamhi también exhortó a los dueños a reconocer los signos de alerta que podrían indicar un golpe de calor en las mascotas.

Entre los síntomas se encuentran el jadeo excesivo y ruidoso, el babeo abundante, la lengua muy roja, el decaimiento, los vómitos o la desorientación.

En situaciones más graves, el golpe de calor puede provocar convulsiones, por lo que se recomienda actuar de inmediato y acudir a un veterinario.

Con la implementación de este aviso especial, el Senamhi busca brindar información útil y oportuna para promover el bienestar de la población y sus mascotas frente a los efectos del calor extremo.

