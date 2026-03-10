Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Senamhi advierte riesgo de estrés por calor en perros y publica aviso para Lima. (Foto: Federación de Periodistas del Perú)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) presentó el “Aviso especial Mascotas: estrés por calor en canes”, una herramienta informativa que advierte sobre los riesgos que enfrentan los perros durante periodos de altas temperaturas en Lima Metropolitana.

