Actualmente, en Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. Así, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este evento climático podría prolongarse hasta el verano de 2027, periodo en el que las temperaturas podrían superar los 35 °C. Esto provocaría que diversos distritos de la capital registren mayor calor, principalmente aquellos ubicados más alejados del litoral peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL VERANO 2027 EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

Ante la llegada del Fenómeno El Niño, el especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que los peruanos podrían enfrentar altas temperaturas durante el verano de 2027, en un escenario que podría superar los registros de 1998. Por ello, basándose en los estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advierte una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el 2026-2027, el especialista sostuvo que en febrero próximo podrían registrarse temperaturas entre los 32 °C y 33 °C, además de una sensación térmica de 38 °C.

@asidesimpleatv ¿Qué está pasando con el clima en Lima? En Así de Simple, conversamos con Nelson Quispe, meteorólogo del Senamhi, para entender por qué en los últimos días hemos sentido vientos fuertes, lloviznas, polvo en el ambiente y temperaturas poco comunes para esta época del año. #AsíDeSimple #Senamhi #NelsonQuispe #ClimaEnLima #ElNiñoCostero #VientosFuertes #Lima #ClimaPerú #Prevención #ATV ♬ original sound - asidesimpleatv

Según el Senamhi, los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho podrían registrar una fuerte ola de calor tanto en el día como en la noche en Lima, con picos superiores a los 35 °C. En cambio, las zonas costeras presentarían valores más moderados debido al efecto regulador del mar. “Se espera que en febrero especialmente, y como consecuencia de El Niño, se registren temperaturas que superen el valor de 1998. Cuando hay calor, el ambiente se estanca, la humedad está allí. Se necesita reciclar el aire abriendo las ventanas, poniendo un ventilador, pero con las ventanas abiertas para que el aire fluya”, explicó Quispe, conforme comparte El Peruano.

¿CUÁLES SON LAS REGIONES QUE REGISTRARON ALTAS TEMPERATURAS EN AGOSTO 2026, SEGÚN SENAMHI?

A través de sus redes sociales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, durante los primeros días de agosto 2026, las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima experimentaron temperaturas históricas influenciadas por las condiciones del Fenómeno El Niño. El incremento del calor, que ya se había advertido desde julio, llevó al Senamhi a emitir alertas ante las altas temperaturas y los elevados niveles de radiación ultravioleta en el país. De hecho, en algunas estaciones meteorológicas, los valores alcanzados superaron récords establecidos en 1979, 1985, 1997 y 2023. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los seis departamentos ubicados en la zona costera que alcanzaron máximas temperaturas: