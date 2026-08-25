Por Redacción EC

Actualmente, en Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. Así, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), este evento climático podría prolongarse hasta el verano de 2027, periodo en el que las temperaturas podrían superar los 35 °C. Esto provocaría que diversos distritos de la capital registren mayor calor, principalmente aquellos ubicados más alejados del litoral peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.