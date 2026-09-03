Unas 16.300 personas murieron en Alemania a causa de los episodios de olas de calor extremo de este verano, un récord desde que existen registros, según datos oficiales actualizados y publicados este jueves.
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