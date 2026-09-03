Unas 16.300 personas murieron en Alemania a causa de los episodios de olas de calor extremo de este verano, un récord desde que existen registros, según datos oficiales actualizados y publicados este jueves.

La cifra supera las 15.800 muertes a fecha 16 de agosto reportadas la semana pasada por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia de salud del gobierno.

Los nuevos datos facilitados este jueves por el mismo instituto abarcan ahora el período comprendido entre el 1 de junio y el 23 de agosto.

Según el RKI, la mayoría de las víctimas tenía más de 75 años.

El organismo calcula que 9.600 de esas 16.300 personas fallecieron durante la semana especialmente calurosa del 22 al 28 de junio, en la que Alemania vivió temperaturas récord que llegaron a superar los 41 ºC.

Los países europeos registraron un exceso de mortalidad de más de 30.000 personas durante las sucesivas olas de calor que, según los científicos, están vinculadas al cambio climático provocado por la actividad humana.