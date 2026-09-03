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Resumen

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Un F/A-18 Super Hornet asignado al Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 195 de Estados Unidos se prepara para despegar en la cubierta de vuelo del portaaviones USS George Washington el 29 de agosto de 2026. (Foto de la Armada de los EE. UU. / AFP).
Un F/A-18 Super Hornet asignado al Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 195 de Estados Unidos se prepara para despegar en la cubierta de vuelo del portaaviones USS George Washington el 29 de agosto de 2026. (Foto de la Armada de los EE. UU. / AFP).
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Por Agencia AFP

La agencia de noticias iraní Tasnim informó este jueves que seis miembros de las fuerzas navales del ejército de Irán murieron en ataques estadounidenses realizados el martes, en la reanudación de los combates esta semana.

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