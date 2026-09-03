La agencia de noticias iraní Tasnim informó este jueves que seis miembros de las fuerzas navales del ejército de Irán murieron en ataques estadounidenses realizados el martes, en la reanudación de los combates esta semana.

“Durante los ataques criminales llevados a cabo por el ejército terrorista de Estados Unidos hace dos noches, el 1 de septiembre, en el sur del país, seis miembros de la Armada del Ejército de la República Islámica de Irán fueron martirizados”, indicó el informe, sin especificar con exactitud dónde fueron los muertos.

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Por su parte, el jefe de los Guardianes de la Revolución prometió este jueves vengar la muerte de cuatro personas por un ataque estadounidense durante una boda en el sur del país.

“La sangre pura de estos mártires (...) no quedará impune y sin duda será vengada”, expresó Ahmad Vahidi en un comunicado difundido por la televisión estatal.

El ataque ocurrió el martes, durante una fiesta de nupcias en el distrito de Sirik, donde cerca de 70 personas resultaron heridas, según los medios estatales.