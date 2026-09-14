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Resumen

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El líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, Rhun ap Iorwerth de Plaid Cymru en Gales, Mary Lou McDonald, presidenta de los Republicanos Irlandeses del Sinn Féin, y Michelle O'Neill, vicepresidenta de los Republicanos Irlandeses del Sinn Féin, hablan con los medios de comunicación durante una reunión en Cardiff, Gales, el 14 de septiembre de 2026. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP
El líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, Rhun ap Iorwerth de Plaid Cymru en Gales, Mary Lou McDonald, presidenta de los Republicanos Irlandeses del Sinn Féin, y Michelle O'Neill, vicepresidenta de los Republicanos Irlandeses del Sinn Féin, hablan con los medios de comunicación durante una reunión en Cardiff, Gales, el 14 de septiembre de 2026. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP
/ ADRIAN DENNIS
Por Agencia EFE

Los partidos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron este lunes en Cardiff, la capital de Gales, un memorando común por el que proclaman “nuestro derecho a la autodeterminación” y recuerdan que “ningún gobierno en Westminster (Londres) tiene derecho a bloquear la democracia”.

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