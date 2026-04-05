Un conocido supermercado terminó protagonizando una curiosa situación luego de cometer un error en uno de sus pedidos. En lugar de recibir una cantidad moderada de plátanos, el local terminó con decenas de miles de frutas que debieron gestionar rápidamente. El hecho ocurrió en una tienda de Tesco en Kirkwall, una localidad ubicada en las islas Orcadas (Escocia). El pedido original era de 380 kilos de bananas, lo que equivale aproximadamente a 3,000 unidades, pero un fallo técnico provocó que llegaran 380 cajas, cada una con cerca de 100 unidades.

Según la BBC, esto dejó al supermercado con alrededor de 38,000 bananas en exceso. En condiciones normales, el producto sobrante se habría devuelto al continente, pero el mal clima, con fuertes vientos y mar agitado, impidió el traslado.

Ante esta situación, el equipo del supermercado decidió repartir gratuitamente las bananas entre los vecinos para evitar que se desperdiciaran. La iniciativa fue anunciada en redes sociales por Paula Clarke, representante comunitaria de la tienda.

Las condiciones climáticas impidieron devolver el excedente, obligando a buscar una solución rápida. (Foto referencial: Freepik)

“Tenemos montañas de bananas… ¡literalmente, jaja! ¿Algún grupo local quiere venir a la tienda y recoger una caja gratis? Pasen por el mostrador de atención al cliente para retirarla”, escribió en Facebook el 28 de marzo.

En respuesta a los comentarios, Clarke explicó que todo se debió a un “error del sistema”. Además, compartió imágenes de recetas como pan y muffins de banana para animar a más personas a aprovechar la fruta.

“¿Qué van a preparar con bananas?”, preguntó en otra publicación, buscando incentivar la participación de la comunidad.

La tienda decidió regalar la fruta a la comunidad, lo que generó una respuesta masiva de vecinos y organizaciones. (Foto: Paula Clarke / Facebook)

La respuesta fue inmediata. Vecinos y organizaciones locales comenzaron a solicitar cajas para guarderías, comedores comunitarios y distintas entidades benéficas.

Finalmente, las últimas cajas fueron enviadas a North Ronaldsay, una de las islas más remotas de la zona, logrando que toda la fruta fuera distribuida sin desperdicios.

Qué pasó con la llegada de Tesco a EE. UU

La expansión de Tesco en Estados Unidos con su cadena Fresh & Easy resultó en un fracaso costoso que obligó a la empresa a entregar más de 150 tiendas a la firma de capital pribado Yucaipa Cos. Para deshacerse del negocio, la cadena británica tuvo que prestar millones de dólares al comprador, además de asumir los costos por el despido de cientos de empleados y el cierre de decenas de locales. A pesar de su éxito en otros mercados, la compañía no logró consolidarse en territorio estadounidense, retirándose de forma prematura.

Según CBS News, el fracaso se debió en parte a que eligieron un mal momento, ya que el lanzamiento en 2007 coincidió con una fuerte caída en el gasto de los consumidores. Tesco apostó por un modelo de comidas preparadas que requería un cambio de hábito difícil y costoso de implementar en EE. UU., donde esta opción no es tan convencional como en Europa. Además, durante la recesión, los clientes tenían más tiempo que dinero, lo que redujo el atractivo de comprar platos listos en lugar de cocinar desde cero.

Finalmente, el medio citado señala que la salida de Tesco fue una decisión impaciente motivada por los graves problemas que enfrenta en su mercado local. En lugar de persistir para lograr un crecimiento a largo plazo en EE. UU., la empresa optó por la ruta de eliminar su proyecto para enfocarse en su crisis en el Reino Unido.

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