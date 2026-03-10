Resumen

Segundo Acho Mego renunció a la presidencia de EsSalud. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

Segundo Cecilio Acho Mego, presidente ejecutivo del EsSalud, presentó la noche del martes su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo de 2025, en medio de cuestionamientos por la gestión del seguro social y una de las crisis de desabastecimiento de medicamentos más graves registradas en la institución.

