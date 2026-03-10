Segundo Cecilio Acho Mego, presidente ejecutivo del EsSalud, presentó la noche del martes su renuncia al cargo que ocupaba desde marzo de 2025, en medio de cuestionamientos por la gestión del seguro social y una de las crisis de desabastecimiento de medicamentos más graves registradas en la institución.

La dimisión se produjo luego de que el funcionario fuera convocado de urgencia al Ministerio de Trabajo, donde se le solicitó formalmente dejar el puesto, según fuentes vinculadas al sector.

La salida de Acho Mego ocurre en un contexto de críticas a la administración del sistema de seguridad social, que atiende a más de 12 millones de asegurados en todo el país.

Un reportaje publicado el fin de semana advirtió que, pese a que la institución administra miles de millones de soles cada año, el incremento de recursos no se ha traducido en una mayor cantidad de atenciones ni en mejoras sustanciales en la calidad de los servicios.

La renuncia también fue confirmada por el portal de investigación Salud con Lupa, que recordó que con esta salida el seguro social suma diez presidentes ejecutivos en apenas cinco años, reflejando la inestabilidad en la conducción de la institución.

Acho Mego había sido designado presidente ejecutivo de EsSalud en marzo de 2025 mediante la Resolución Suprema Nº 003-2025-TR, firmada por la presidenta Dina Boluarte y el entonces ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

Posible reemplazo

Tras la renuncia, el Gobierno evalúa designar como nuevo titular del seguro social a Luis Rosales Pereda, quien asumiría el cargo en los próximos días.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, Rosales Pereda habría sido elegido luego de imponerse a otros dos candidatos que también figuraban entre las principales opciones para dirigir la institución.

Entre ellos se encontraba Aurelio Orellana Vicuña, actual gerente general del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, uno de los centros hospitalarios más importantes del sistema de seguridad social.

Otro de los aspirantes fue Christian Rafael Miranda Orrillo, gerente de la Red Prestacional Almenara.

Sin embargo, tras las evaluaciones internas, las autoridades habrían optado finalmente por Rosales Pereda, cuyo nombramiento se perfila como el siguiente paso en la conducción del seguro social.

