Dos buses fueron incendiaron en la avenida Pacasmayo en San Martín de Porres. Choferes denuncian extorsión. Fotos: @photo.gec
Dos buses fueron incendiaron en la avenida Pacasmayo en San Martín de Porres. Choferes denuncian extorsión. Fotos: @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

Dos buses de la línea La Estrella fueron incendiados por presuntos la madrugada de hoy, lunes 01 de diciembre en el cruce de las avenidas Izaguirre con Bertello, en el distrito de s. Este acto delictivo ocurre en pleno estado de emergencia.

Los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta lineal hasta el paradero inicial de la compañía de transporte. En tan solo segundos, uno de ellos bajó, roció gasolina e incendió ambas unidades.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron al lugar para cercarlo y revisar las pistas que podrían haber dejado los sujetos que, al parecer, serían , ya que la empresa sufría constantes amenazas desde hace dos años.

Pagaban cupos a dos bandas criminales

Los choferes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y cobradores denunciaron que son dos bandas criminales que los extorsionan, sin embargo, habría una tercer más quien les dejó un número para que les puedan yapear y “alinear” o sino atentarían contra su vida.

Cifras de extorsión en Perú

Hallan muertos a mujer y su pareja dentro de departamento.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC