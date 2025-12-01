Dos buses de la línea La Estrella fueron incendiados por presuntos extorsionadores la madrugada de hoy, lunes 01 de diciembre en el cruce de las avenidas Izaguirre con Bertello, en el distrito de San Martín de Porres. Este acto delictivo ocurre en pleno estado de emergencia.

Los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta lineal hasta el paradero inicial de la compañía de transporte. En tan solo segundos, uno de ellos bajó, roció gasolina e incendió ambas unidades.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron al lugar para cercarlo y revisar las pistas que podrían haber dejado los sujetos que, al parecer, serían extorsionadores, ya que la empresa sufría constantes amenazas desde hace dos años.

Pagaban cupos a dos bandas criminales

Los choferes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y cobradores denunciaron que son dos bandas criminales que los extorsionan, sin embargo, habría una tercer más quien les dejó un número para que les puedan yapear y “alinear” o sino atentarían contra su vida.

Cifras de extorsión en Perú