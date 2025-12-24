Las cifras que deja la Nochebuena: pavos, panetones y consumo en el hogar

A pocas horas de la Nochebuena, las familias peruanas se preparan para celebrar. Y como ya es tradición en nuestro país, el pavo y el panetón son parte central de las mesas navideñas este 24 y 25 de diciembre.

Es así que para esta Navidad y Año Nuevo se espera que la oferta comercial de pavos será de 2,06 millones de esta ave, lo que implica un crecimiento de 25,5% en la producción comparado al año pasado, proyectó el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri).

De hecho, a nivel nacional, se estima que el consumo de carne de pavo alcanzará los 1,45 kilogramos por habitante.

En una entrevista con este Diario, San Fernando - que representa más del 60% del consumo de pavo congelado- comentó que este año esperan colocar más pavos que el año pasado y que ya el sector había recuperado las cifras prepandemia. En cuanto a los vales de pavo, indicaron que esperan colocar más de un millón de pavos enteros este año, 4,6% más que en el 2024. Hasta hace un par de semanas ya se encontraban al 98% de este objetivo, contó Julio-César Villegas Chirinos, gerente de categoría de Pavo y Cerdo de San Fernando.

El pavo no siempre fue el protagonista de la Navidad. Te contamos la historia detrás de esta tradición. Foto: iStock.

Según mencionó el ejecutivo, en diciembre se concentra más o menos el 48% de este tipo de consumo. La compañía hoy en día tiene 3 tipos de vales: el vale pavo; el vale pavo- cerdo (que que puede ser canjeado por un pavo o un producto de cerdo equivalente); y un producto nuevo: el vale de pechuga entera de alrededor de 3 kg.

En el segmento de pavo entero, aproximadamente el 72% de la venta está enfocada en el negocio de vales, precisó. “El 22% está centrado en la venta de pavo físico; en esta categoría, los autoservicios son los más importantes. Este canal representa el 18% y alrededor de 4%, las tiendas afiliadas). El 6% restante es el pavo que se vende el resto del año, donde es más fuerte el canal ‘food service’”, detalló.

Por el lado de los panetones también se espera un alto consumo en estas fiestas navideñas. Es más, se estima que se moverán unos 12 millones más de panetones artesanales a nivel nacional, siendo el Perú un mercado de alto consumo de este producto, sostuvo la Asociación Peruana de Empresario de la Panadería y Pastelería (Aspan).

El consumo de panetones en el país es uno de los más altos del mundo. / AlbertoChagas

Para Pío Pantoja, presidente de Aspan, la demanda este año ha superado las expectativas; la Navidad es un pilar fundamental para las micro y pequeñas empresas panaderas.

Además, ante la fuerte competencia de las grandes industrias, las panaderías artesanales han optado por la diferenciación, manteniendo el peso tradicional de sus productos entre 900 y 1.000 gramos, mientras que las opciones industriales han ido reduciendo su gramaje con el tiempo. Han surgido también más propuestas en el mercado con panetones con granos y frutos como quinua, kiwicha y frutos, dijo en RPP.

Desde Nestlé- que concentra el 37% del mercado y cuenta con las marcas D’Onofrio y Buen Natale-, estiman un crecimiento del 5% para esta campaña navideña. “Perú como mercado es uno de los más importantes de panetón en el mundo, supera a Italia en el consumo per cápita y es uno de nuestros negocios más relevantes”, nos dijo Luis Vilavicencio, CEO de Nestlé Perú y Bolivia.

Por el lado de Gloria, que se ubica en el top 3 de las marcas con mayor ‘market share’ en panetones, indican a este Diario que en la temporada de fiestas de fin de año se consumen más de 35 millones de panetones en el país, lo que posiciona al Perú como uno de los mercados con mayor consumo per cápita a nivel mundial.

Navidad 2025: ¿por qué debes colgar una bota la noche del 24 de diciembre? (Foto: composición GEC)

“El consumo mantiene una tendencia estable y sigue estando fuertemente asociado a la Navidad”, remarca Eduardo Ferro, gerente de Unidades de Negocios de Gloria a este Diario.

El ejecutivo precisa que se trata de una categoría estacional que comienza a mostrar mayor dinamismo desde noviembre y se intensifica con fuerza a partir de la segunda quincena de diciembre.

A nivel de los chocolates para taza, en Gloria comentan que no son centrales aún en su portafolio y no conforman parte directa del mismo, pero que sí activan un consumo complementario muy relevante en la temporada que incluye productos como la leche y la mantequilla.

En cuanto a las innovaciones, D’Onofrio apuesta por su panetón Delicia con masa madre con gotas de chocolate y con el impulso de sus otras innovaciones con menor gramaje.

Por su lado, Gloria ha optado por panetones rellenos con la marca Pasión, que incluye los sabores de café y manjar, que se suman a los ya conocidos chocolate y algarrobina. También en empaques, con una propuesta de “duopacks”, habiendo conveniencia en el precio.

Sin duda, los reyes de la temporada consolidan su liderazgo en el mercado y refuerzan sus proyecciones para una Navidad en la que el consumo tiene un moderado crecimiento.