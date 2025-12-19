Un trágico hallazgo ocurrió en el quinto piso del edificio donde funciona la comisaría de Mala, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) descubrieron el cuerpo de una menor de 12 años, el pasado miércoles 17 de diciembre.

Medios informaron que se trataría de un aparente suicidio, ya que la joven de iniciales A.V.V., era hija de una trabajadora encargada de la alimentación en la dependencia policial.

Ella habría dejado una carta dirigida hacia su madre. La niña fue trasladada de urgencia al Centro de Salud de Mala, donde se confirmó su deceso.

En tanto, las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas y circunstancias exactas del suceso. Efectivos acordonaron la zona y realizaron el registro de la escena, mientras representantes del Ministerio Público iniciaron diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Se ha precisado precisando que la zona del hallazgo corresponde a espacios alquilados dentro del edificio y no a las instalaciones policiales.

¿Qué hacer en una emergencia?

Si estás en medio de una emergencia, no dudes en llamar a la Central de la Policía Nacional del Perú marcando el 105, los Bomberos en el 116, el SAMU para ambulancias urgentes en el 106, y Defensa Civil (INDECI) en el 115. También está disponible la línea 100 para casos de violencia familiar y sexual.

Además, existen otros números de apoyo para otros tipos de incidentes: 117 para ambulancias de EsSalud, 110 para la Policía de Carreteras, 1818 para reportar trata de personas y 1819 para denuncias de acoso u hostigamiento en el trabajo.