El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más indispensables en la vida del peruano, ya que le permite identificarse y realizar trámites legales, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. Por ello, con el fin de incentivar a muchas personas a obtener esta cédula, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con apoyo de diversas municipalidades a nivel nacional, habilitó una nueva campaña gratuita para otorgar el DNI electrónico 3.0. Así, esta iniciativa esta dirigido a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ LUGAR DEL PERÚ SE ENTREGARÁ EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO?

A través de sus redes sociales oficiales, la Municipalidad Distrital de Tupac Amaru Inca (Ica) anunció que este jueves 27 de noviembre desarrollarán una nueva campaña de DNI electrónico gratuito para los menores de 0 a 17 años. En esta oportunidad, solo habrá 50 cupos disponibles para la población local, por lo que, los interesados deberán acercarse en el horario de 9.00 a. m. a 3.00 p. m., en el auditorio Municipal. Entre los requisitos indispensables se solicita llevar una copia de un recibo de luz o agua, así como que los niños estén acompañados por su padre o madre, quienes deberán presentar su DNI físico o una fotocopia.

Por su parte, la Municipalidad del Centro Poblado San Miguel en Pisco informó que también se une a esta importante iniciativa a favor de los menores de 0 a 17 años de edad. Este grupo etario, quienes deberán estar acompañados de sus padres, tendrán que acercarse desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. en la oficina del mismo municipio. Por su parte, la Municipalidad del Centro Poblado Che Chen (Moquegua) comunicó que este 27 y 28 de noviembre inicia su campaña gratuita de DNIe para menores de 0 a 16 años. Según el municipio, se realizarán diversos trámites, como renovación del documento, cambio de domicilio, duplicados y más. Los interesados deberán acercarse de 8.30 a. m. a 2.00 p. m. en las instalaciones de la municipalidad.

Por último, la Municipalidad Distrital de Mala (Lima) dio a conocer a sus habitantes de la zona que llevará a cabo una campaña gratuita de DNI electrónico este miércoles 26 y jueves 27 de noviembre dentro de sus instalaciones. En esta ocasión, las autoridades indicaron que los cupos serán limitados, por lo que instaron a los interesados (menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años) a inscribirse a través de un formulario (LINK) a fin de indicar el trámite a realizar. El horario de atención será de 9.00 a. m. a 5.00. p. m., y se brindarán diversos trámites.

¿CÓMO RENOVAR EL DNI AZUL DE MANERA VIRTUAL?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

