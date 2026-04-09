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El movimiento, reportado oficialmente por el IGP, alcanzó una profundidad de 56 km y una intensidad de grado IV en Mala | Foto: IGP (Captura)
El movimiento, reportado oficialmente por el IGP, alcanzó una profundidad de 56 km y una intensidad de grado IV en Mala | Foto: IGP (Captura)
Por Redacción EC

Un fuerte sismo de 4.9 grados se registró este jueves 9 de abril de 2026, a las 6:57 p. m., en la provincia de Cañete (Lima), alcanzando una intensidad de IV en dicha localidad, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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