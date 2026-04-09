Un fuerte sismo de 4.9 grados se registró este jueves 9 de abril de 2026, a las 6:57 p. m., en la provincia de Cañete (Lima), alcanzando una intensidad de IV en dicha localidad, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Debido a su magnitud y profundidad de 56 km, el evento no reúne las características para generar una alerta de tsunami, de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes.

Sin embargo, el movimiento también fue percibido en varios distritos de Lima Metropolitana, alertando a miles de ciudadanos.

Afortunadamente, hasta el cierre de este informe, no se han reportado daños ni heridos a raíz del temblor ocurrido esta tarde.