Calentamiento del océano y posible Niño Costero alteran ecosistema marino en el norte y centro del país. (Foto: Captura/Canal N)
Calentamiento del océano y posible Niño Costero alteran ecosistema marino en el norte y centro del país. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

El incremento de la temperatura del océano, asociado al calentamiento global y al desarrollo de condiciones del fenómeno de El Niño Costero, viene generando graves alteraciones en el ecosistema marino del norte y centro del país, con reportes de especies desorientadas, migraciones inusuales y mortandad en zonas costeras.

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