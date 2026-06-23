El incremento de la temperatura del océano, asociado al calentamiento global y al desarrollo de condiciones del fenómeno de El Niño Costero, viene generando graves alteraciones en el ecosistema marino del norte y centro del país, con reportes de especies desorientadas, migraciones inusuales y mortandad en zonas costeras.

Pescadores artesanales y especialistas han advertido que la escasez de peces en la superficie marina, principal fuente de alimentación de diversas especies, estaría provocando la muerte o el varamiento de animales marinos y aves en distintos puntos del litoral peruano.

Reportan segunda ballena varada y más aves muertas en orillas del mar peruano. (Foto: Captura/Canal N)

En las regiones del norte del país se ha registrado una inusual presencia de piqueros de patas azules en balnearios y zonas de playa. Esta especie, comúnmente asociada a las islas Galápagos y las costas de Ecuador, estaría desplazándose hacia el sur debido al aumento de la temperatura del mar, lo que obliga a realizar vuelos más largos en busca de alimento, reduciendo sus posibilidades de supervivencia por desnutrición.

Los trabajadores del sector pesquero señalaron que la ausencia de anchoveta y otros recursos hidrobiológicos en la superficie del mar es un indicador del cambio en las corrientes marinas. Advirtieron, además, que el incremento del nivel del mar asociado al cambio climático podría reducir progresivamente áreas clave del litoral y de las islas guaneras.

En este contexto, en la provincia de Cañete se reportó el varamiento de una ballena jorobada de aproximadamente nueve metros de longitud en una playa del distrito de Asia, lo que encendió las alertas de las autoridades ambientales. El hallazgo del cetáceo movilizó a equipos especializados para la activación de los protocolos de manejo del ejemplar.

Imarpe investiga varamiento de ballena jorobada en Cañete mientras crece alerta ambiental en la costa. (Foto: Captura/Canal N)

Especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) se trasladaron a la zona para realizar el examen del cuerpo del mamífero marino y recolectar muestras biológicas. Estos análisis serán determinantes para establecer las causas del deceso y evaluar si existe una relación directa con el incremento de la temperatura del mar registrado en las últimas semanas.

Se trata del segundo caso de varamiento de ballenas reportado en el litoral en un corto periodo, lo que ha generado preocupación entre especialistas y actores del sector marítimo por la posible recurrencia del fenómeno.

Tras las evaluaciones científicas, personal de la Municipalidad Distrital de Asia procedió con el entierro del ejemplar en la misma orilla de la playa, en cumplimiento de los protocolos de sanidad ambiental. La medida busca evitar la descomposición del animal en superficie y posibles riesgos de contaminación que afecten a la población local y a los visitantes de la zona.