Un automóvil terminó empotrado en un minimarket ubicado dentro de un grifo en el cruce de las avenidas República de Panamá y Bolognesi, en el distrito de Barranco. El accidente que no dejó heridos se registró la noche de ayer, lunes 22 de junio.
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