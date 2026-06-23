El chofer del automóvil presuntamente se confundió de pedal durante la marcha. Foto: América Noticias
El chofer del automóvil presuntamente se confundió de pedal durante la marcha. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un automóvil terminó empotrado en un minimarket ubicado dentro de un grifo en el cruce de las avenidas República de Panamá y Bolognesi, en el distrito de Barranco. El accidente que no dejó heridos se registró la noche de ayer, lunes 22 de junio.

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