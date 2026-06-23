Un automóvil terminó empotrado en un minimarket ubicado dentro de un grifo en el cruce de las avenidas República de Panamá y Bolognesi, en el distrito de Barranco. El accidente que no dejó heridos se registró la noche de ayer, lunes 22 de junio.

La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que el hecho se habría producido por las condiciones de la vía donde funciona el grifo, ya que no dispone de una salida directa para los vehículos. Esto obliga a los a realizar una maniobra de retorno en U dentro del mismo espacio. En ese contexto, el chofer habría perdido el control del vehículo mientras ejecutaba dicha maniobra.

Luego del impacto, las autoridades policiales ordenaron que el vehículo sea trasladado y retenido en la comisaría de Barranco para continuar con los procedimientos correspondientes.

El personal de la estación de servicio realizó durante la madrugada del martes la limpieza y retiro de los escombros, así como de los fragmentos de vidrio esparcidos en la zona.

En tanto, el vehículo siniestrado registra fuertes daños en la parte frontal de la carrocería a consecuencia del impacto contra la estructura del inmueble.

Ante una emergencia, puedes llamar al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención médica de emergencia las 24 horas del día y de manera gratuita; para solicitar su apoyo, marca el 106.

Asimismo, la Cruz Roja ofrece asistencia humanitaria gratuita en casos de desastres naturales u otras situaciones de crisis que pongan en riesgo la salud, seguridad o vida de las personas. Para acceder a este servicio, se puede marcar el 115.