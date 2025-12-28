Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, domingo 28 de diciembre. La magnitud fue de 4.8 y tuvo una profundidad de 58 kilómetros y 26 kilómetros al sur de San Vicente de Cañete, Cañete, Lima.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 08:09 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado III-IV.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0832

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 08:09:41

Magnitud: 4.8

Profundidad: 58km

Latitud: -13.31

Longitud: -76.42

Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete

Referencia: 26 km al S de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

