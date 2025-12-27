Un delincuente fue detenido luego de fingir portar un arma de fuego para robarle el celular a una joven dentro de una cafetería ubicada en la cuadra 1 del jirón Diego de Almagro, en el distrito de Jesús María, muy cerca de la avenida Brasil. El hecho generó alarma entre los clientes del local, ya que en el interior se encontraban niños al momento del asalto.

Según testigos, el sujeto ingresó al establecimiento y amenazó a la víctima, asegurando que la mataría si no entregaba su teléfono móvil. La joven intentó resistirse, lo que derivó en un forcejeo durante el cual fue empujada contra la puerta del local, momento en el que el delincuente logró arrebatarle el celular antes de huir.

Tras el robo, el individuo intentó escapar con dirección a la avenida Brasil; sin embargo, los gritos de auxilio alertaron a un sereno del distrito y a un efectivo policial que patrullaban la zona, quienes lograron interceptarlo y detenerlo a pocos metros. Durante la huida, el sujeto arrojó el celular, que posteriormente fue recuperado.

Delincuente simula portar pistola y roba celular en local de Jesús María. (Foto: Captura/América Noticias)

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. En tanto, vecinos de Jesús María reiteraron su preocupación por la inseguridad en el distrito y pidieron mayor patrullaje policial y municipal, ante la repetición de robos en calles y parques cercanos.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

