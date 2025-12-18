Momentos de pánico se vivieron la tarde del jueves en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, región La Libertad, luego de que la regidora Elena Rojas Alcalde fuera asesinada a balazos durante un evento navideño dirigido a niños de la zona.

El ataque ocurrió cuando la funcionaria se encontraba repartiendo juguetes en una plazuela del sector.

Según informó RPP, el atentado se produjo alrededor de las 5:00 p. m. Dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon de forma directa contra la autoridad edil. El ataque generó escenas de terror entre los asistentes, incluidas familias y menores de edad.

De acuerdo con la información oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, el ataque armado dejó una persona fallecida y siete lesionados.

Como parte de la respuesta inmediata, cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Regional Docente de Trujillo, mientras que los otros tres recibieron atención en el hospital de EsSalud de Casa Grande. En la zona se desplegaron cinco ambulancias del SAMU para atender la emergencia.