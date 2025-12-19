Bruno Carbonel, el hijo de Elena Rojas, regidora del distrito de Chicama que fue asesinada a balazos por delincuentes en medio de una chocolatada por las fiestas de Navidad, ayer, jueves 18 de diciembre, se manifestó en la cuenta de su madre vía Facebook.

El joven, quien agradeció las muestras de cariños de todas las personas en este difícil momento, indicó que junto a toda su familia espera que las investigaciones del año pasado a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúen, ya que ella indicó en su momento a los presuntos responsables.

“Nadie más que ella tenía claro de la red criminal que trataba de silenciarla”, señaló en el post.

Carbonel reafirmó que su madre nunca recibió pedidos de dinero (coimas) y que las amenazas eran de fuste político, siempre vinculadas a su rol fiscalizador dentro de la municipalidad.

En diciembre de 2024, dos menores edad dejaron un artefacto explosivo debajo del auto de Elena Rojas. Afortundamente, el objeto no detonó y siguió con vida.

¿Cómo ocurrió el atentado a Elena Rojas?

En el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, región La Libertad, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar y abrieron fuego. Producto de la balacera, la regidora Elena Rojo resultó y su deceso se confirmó en un centro de salud.

También, producto del atentado, siete menores de edad resultaron heridos, por impactos o rozaduras de bala y de golpes durante la desesperación por escapar del lugar.