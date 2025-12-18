Una mujer de 20 años fue intervenida por la Policía Nacional en Huancayo luego de reconocer que no recordaba en qué hotel había dejado a su hija de apenas un año. El hecho ocurrió este fin de semana, cuando la madre acudió a la Comisaría de Familia para solicitar apoyo, al advertir que había perdido el rastro del lugar donde se encontraba la menor.

De acuerdo con información policial, la joven presentaba signos de presunta ebriedad al momento de la denuncia y portaba un cintillo de ingreso a una discoteca de la ciudad, lo que llevó a los agentes a reconstruir sus últimos movimientos antes de acudir a la dependencia policial.

Luego de iniciar la búsqueda, efectivos lograron ubicar a la bebé en el hotel Olympus, situado en el jirón Panamá, en la intersección con el jirón Lima. La menor fue hallada sola, llorando, dentro de una de las habitaciones del establecimiento, sin la presencia de ningún adulto responsable.

Según la versión brindada por la madre, una tercera persona habría quedado al cuidado de la niña. Sin embargo, durante la intervención policial no se encontró a nadie en el lugar.

Ante esta situación, la mujer fue trasladada a la dependencia policial correspondiente para continuar con las investigaciones y las diligencias de ley.