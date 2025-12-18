Una inspectora municipal de tránsito fue atropellada en la mañana de este jueves, 18 de diciembre, tras el violento choque de dos vehículos -un auto particular y un taxi – en la intersección de la nueva Vía Expresa Sur y la avenida Surco, en el distrito del mismo nombre.

El hecho ocurrió en una zona donde el tránsito vehicular es controlado por los fiscalizadores municipales ante la falta de semáforos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En las imágenes difundidas por Buenos Días Perú se aprecia que la inspectora le hace una señal de alto a un vehículo particular color gris que se desplazaba por la pista auxiliar de la Vía Expresa Sur.

En simultáneo se aprecia que un taxi amarillo cruza la vía, y el impacto se produce después de que el conductor de la primera unidad no acató la orden de la agente.

El fuerte choque trajo como consecuencia que la trabajadora municipal sea atropellada por el vehículo amarillo que, tras la colisión con el otro automóvil, también impactó y derribó un poste de señalización.

La inspectora quedó tendida en la pista y rápidamente fue auxiliada por los conductores de diferentes unidades. Uno de sus compañeros fiscalizadores se acercó al lugar del accidente para reportar a su base lo ocurrido con su colega.

La trabajadora afectada fue trasladada a una clínica cercana para ser atendida, y aunque se encuentra fuera de peligro, se conoció que sufrió golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Vecinos de la zona denunciaron que los accidentes de tránsito son frecuentes en esa vía debido a la falta de señalización y la poca claridad en la distribución de los carriles.

VIDEO RECOMENDADO