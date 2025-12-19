El alcalde de Chicama, Edilberto Bada Castillo, se pronunció a través de las redes sociales tras el atroz asesinato de su regidora, Elena Rojas Alcalde, ayer, jueves 18 de diciembre, en medio de una chocolatada navideña en la que, además, resultaron heridos algunos menores de edad.

Visiblemente consternado y entre lágrimas, el burgomaestre dijo que “no podemos soportar más”, estos actos criminales que acaban con las vidas de peruanos y peruanas. En ese sentido, exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas y preventiva.

La máxima autoridad de Chicama manifestó sus condolencias y respeto a la familia de la regidora, quien formó parte de su equipo los años 2023 y 2026.

“Me genera indignacíón e impotencia y repudio la violencia. No podemos quedar en silencio frente a ella. No me cansaré de trabajar para darle a Chicama la seguridad que merece”, recalcó.

“Desde acá le digo al Ejecutivo basta ya, porque ustedes tienen a todo el aparto estatal a sus órdenes. Siempre mantenernos firmes ante la gran barbarie que ocurre en nuestro distrito y también con nuestros vecinos, como así en las regiones y provincias a nivel nacional”, puntualizó.

PNP investiga crimen de Elena Rojo

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) recién han iniciado su investigación, sin embargo, primeras versiones señalan que el blanco de los delincuentes era la concejal del movimiento regional Fortaleza Perú.

Luego del ataque armado, el COER La Libertad movilizó cinco ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) al centro poblado para socorrar a los heridos: cuatro fueron llevados al hospital Regional Docente de Trujillo y tres, al Hospital EsSalud de Casa Grande.