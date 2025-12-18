El Ministerio de Educación designó a Paola Liliana Lobatón Fuchs como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), de acuerdo con la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 139-2025-MINEDU/VMGI-PRONABEC publicada en el diario oficial El Peruano.

La nueva titular del Pronabec asume el cargo en la institución que tiene como prioridad la búsqueda de políticas públicas orientadas al acceso a la educación superior, técnica y universitaria, especialmente para jóvenes con alto rendimiento académico y limitados recursos económicos.

Pronabec es el organismo encargado de administrar programas de becas y créditos educativos a nivel nacional, entre ellos Beca 18, uno de los principales mecanismos del Estado para promover la igualdad de oportunidades educativas en el país.

La resolución que oficializa el nombramiento fue suscrita por el ministro de Educación y se enmarca en la normativa vigente que regula la designación de funcionarios públicos en el sector, reafirmando los principios de legalidad y transparencia institucional.

Asimismo, el Minedu aprobó el Manual de Perfiles de Puestos del Pronabec, documento que ordena y actualiza 27 perfiles laborales dentro de la entidad, alineados a las disposiciones técnicas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

¿Quién es Paola Lobatón Fuchs, la nueva directora del Pronabec?

Paola Liliana Lobatón Fuchs es una funcionaria pública con trayectoria en el Estado, especialmente en áreas de asesoría jurídica y gestión institucional. Antes de asumir la dirección ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, ocupó diversos cargos en entidades del Poder Ejecutivo.

Paola Lobatón ha sido directora general de asesoría jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Además, fue vocal de la Sala de Protección al Consumidor por un año.