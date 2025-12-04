El Ministerio de Educación (Minedu) implementará el próximo año el uso de la inteligencia artificial para la planificación de los aprendizajes en 205 instituciones educativas del ámbito rural que desarrollan los modelos de Secundaria en Alternancia, Secundaria con Residencia Estudiantil y Secundaria Tutorial, y atienden a cerca de 27 000 estudiantes.

Esta y otras propuestas para fortalecer la secundaria rural fueron consensuadas en el III Taller Presencial de Evaluación y Mejora de la Gestión Educativa Rural organizado por el Minedu, que reunió en Lima a 46 especialistas de las direcciones regionales de Educación (DRE), gerencias regionales de Educación (GRE) y unidades de gestión educativa local (UGEL) que implementan esos tres modelos.

En el país hay 627 508 estudiantes de secundaria matriculados en instituciones educativas del ámbito rural. De ellos, 26 978 siguen los modelos de Secundaria en Alternancia (7556), Secundaria con Residencia Estudiantil (18 390) y Secundaria Tutorial (1032).

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, explicó que el taller permitió evaluar los resultados obtenidos en la implementación de los tres modelos de servicio educativo de secundaria rural que impulsa el Minedu; asimismo, se pudo programar acciones pedagógicas y de gestión del bienestar estudiantil orientadas al inicio del año escolar 2026.

“Nuestro objetivo es ofrecer a los estudiantes del ámbito rural las mejores condiciones para el aprendizaje, y acortar así la brecha que existe entre las escuelas rurales y urbanas con el fin de que todos nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad”, indicó.

Durante tres días, los especialistas de las DRE, GRE y UGEL recibieron orientaciones técnicas para la evaluación de la gestión escolar, la valoración de competencias mediante el análisis de evidencias de aprendizaje, y la elaboración de conclusiones descriptivas, elementos clave para el cierre del año escolar 2025.

En el taller, organizado por la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural y la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades del Minedu, también se abordó la planificación del bienestar estudiantil con proyección al 2026, considerando las particularidades de cada modelo de servicio educativo.