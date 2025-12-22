A pocos días de las celebraciones navideñas, usuarios que buscan retornar a sus lugares de origen para reunirse con sus familias reportan un incremento significativo en el precio de los pasajes hacia el sur del país, principalmente en los terminales terrestres de Lima.

Tal es el caso del terminal terrestre de Atocongo, donde pasajeros provenientes de regiones como Arequipa y Tacna señalaron haber pagado montos superiores a los habituales. Según indicaron, pasajes que normalmente se venden a S/100 han llegado a costar hasta S/150 en los últimos días.

Los testimonios recogidos dan cuenta del malestar de los viajeros. Una usuaria señaló que viajó el último domingo hacia Chalhuanca pagando S/80, pero que al intentar retornar a Lima le solicitaron S/120 por el mismo trayecto. Otra pasajera manifestó que, al consultar por el incremento, las agencias le indicaron que se trata de una disposición de gerencia debido a la alta demanda por las fiestas de fin de año.

Además del alza en los precios, algunos usuarios cuestionaron las condiciones del servicio brindado.

Usuarios alertan incremento de precios en pasajes interprovinciales a días de Navidad. (Foto: Captura de YT/BDP)

Pasajeros piden ayuda a la ATU

Ante esta situación, los viajeros hicieron un llamado a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y a otras entidades fiscalizadoras para que supervisen a las empresas de transporte interprovincial. Advirtieron que, conforme se acerque la Navidad, los precios podrían seguir aumentando, afectando principalmente a familias que viajan por motivos de reunión familiar, salud u otras necesidades urgentes.

“Lo más increíble que cuando pregunta a la agencia a la hora de comprar el pasaje, es orden de gerencia y me parece una injusticia. Pienso que la ATU y todas las entidades encargadas deben intervenir” , dijo indignada una pasajera en diálogo con Buenos Días Perú.

De acuerdo con reportes previos de medios nacionales, durante feriados largos y campañas festivas como Fiestas Patrias, Semana Santa y Navidad, se suelen registrar incrementos en las tarifas interprovinciales debido a la alta demanda. En años anteriores, la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han desplegado operativos de fiscalización en terminales terrestres para verificar que los precios sean informados con transparencia y que se respeten las condiciones de seguridad del servicio.