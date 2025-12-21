El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), anunció el despliegue de un operativo especial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, que contempla la disposición de 28 ambulancias en puntos estratégicos de Lima Metropolitana, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y oportuna ante emergencias y urgencias médicas.

Según informó el sector Salud, el operativo contará con la participación de más de 400 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos en emergencias, conductores y operadores, quienes brindarán atención ininterrumpida las 24 horas del día durante estas fechas festivas.

El Minsa indicó que, durante las celebraciones de fin de año, los incidentes más frecuentes suelen ser atragantamientos, quemaduras ocasionadas por el uso de pirotécnicos y caídas, por lo que exhortó a la población a adoptar medidas de prevención y actuar con responsabilidad.

SAMU brindará atención 24/7 con 28 ambulancias durante fiestas de fin de año. (Foto: Minsa)

Ante cualquier situación de riesgo, el SAMU recomendó comunicarse de inmediato con la Línea 106, un servicio gratuito disponible desde cualquier teléfono y operativo las 24 horas. El personal de este servicio está capacitado para atender una amplia gama de emergencias, como estados de inconsciencia, dificultad respiratoria, dolor torácico con sospecha de infarto, posibles accidentes cerebrovasculares, convulsiones, intoxicaciones, accidentes de tránsito, quemaduras, traumatismos, emergencias obstétricas y situaciones derivadas de desastres naturales o antrópicos.

De acuerdo con el balance del Minsa, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 2024, la Línea 106 recibió más de 1 200 llamadas por emergencias. Para este año, el objetivo es reducir significativamente esta cifra mediante la promoción de la prevención y el uso responsable de los servicios de emergencia.

Asimismo, la cartera de Salud advirtió que en el mes de diciembre se registra un incremento superior a las 2 000 llamadas por emergencias, lo que refuerza el llamado a la ciudadanía a celebrar con prudencia y priorizar la seguridad y el cuidado de la salud.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.