El Gobierno peruano dispuso la ejecución de medidas de intervención multisectorial en el marco de la implementación de polos de desarrollo amazónico para fortalecer la presencia del Estado y reducir brechas de acceso a servicios públicos, conectividad e infraestructura básica.

Las acciones se llevarán a cabo en los distritos de San Pablo, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto; Raimondi, de la provincia de Atalaya, en Ucayali; y Madre de Dios, de la provincia de Manu, en la región Madre de Dios.

En dichos territorios amazónicos se desplegarán intervenciones directas en materia de salud, educación, conectividad, energía, infraestructura de agua, saneamiento y transporte y desarrollo productivo sostenible.

La intervención multisectorial se ejecutará con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización, así como los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Producción, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y del Ambiente.

La Secretaría de Descentralización realizará el seguimiento y monitoreo de las acciones y articulará las coordinaciones correspondientes con los gobiernos regionales y locales involucrados.

Las acciones se ejecutarán en un plazo de 45 días, y su financiamiento será con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.