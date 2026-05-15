Resumen

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En dichos territorios amazónicos se desplegarán intervenciones directas en materia de salud, educación, conectividad, energía, infraestructura de agua, saneamiento y transporte y desarrollo productivo sostenible. Foto: presidencia del Perú.
En dichos territorios amazónicos se desplegarán intervenciones directas en materia de salud, educación, conectividad, energía, infraestructura de agua, saneamiento y transporte y desarrollo productivo sostenible. Foto: presidencia del Perú.
Por Redacción EC

El Gobierno peruano dispuso la ejecución de medidas de intervención multisectorial en el marco de la implementación de polos de desarrollo amazónico para fortalecer la presencia del Estado y reducir brechas de acceso a servicios públicos, conectividad e infraestructura básica.

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