En ceremonia realizada en el Palacio Municipal de Lima, La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmaron hoy lunes 29 de diciembre el Convenio Marco Institucional que permitirá el funcionamiento del Tren Lima Este, conocido como el tren Lima–Chosica.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, suscribieron este acuerdo junto a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y ProInversión.

Con este convenio se busca mejorar la conexión entre el este de Lima y el centro, además de reducir la congestión en la Carretera Central.

El burgomaestre Reggiardo, en la ceremonia previa al traslado del material rodante desde el Parque de la Muralla hacia el taller de Chosica, adelantó que la primera etapa unirá Lima y Chosica, con paraderos en el Parque de la Muralla, Monserrate y Chosica.

La operación estaría prevista en horarios punta de la mañana y la tarde, con una capacidad inicial de hasta 12.800 pasajeros diarios.

Ampliación hasta Huaycán

Reggiardo también indicó que el proyecto contempla una ampliación futura hacia Huaycán y el desarrollo de un sistema ferroviario más amplio, con mayor número de paraderos y vías. Asimismo, sostuvo que la operación del tren debería iniciar en el 2026, una vez culminadas las evaluaciones técnicas y pruebas correspondientes.