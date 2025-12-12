Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Escucha la noticia

00:0000:00
“Falta poco”: tren Lima–Chosica y corredores permitirán unir Chosica con el Callao, aunque sin integración tarifaria
Resumen de la noticia por IA
“Falta poco”: tren Lima–Chosica y corredores permitirán unir Chosica con el Callao, aunque sin integración tarifaria

“Falta poco”: tren Lima–Chosica y corredores permitirán unir Chosica con el Callao, aunque sin integración tarifaria

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En medio de diversas interrogantes al respecto, el proceso para que el tren Lima–Chosica pueda abrirse al público sigue avanzando. Durante la mañana del jueves 11 de diciembre, parte del material ferroviario inició pruebas en movimiento. Este proyecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) permitirá trasladar a 12.500 pasajeros al día en un tramo de 45 kilómetros, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje y conectar con otros sistemas de transporte.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Pasa En La Calle 12 - González Gagliuffi: el posible paradero de la mujer prófuga que se niega a entregarse#VideosEC
A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC