“Falta poco”: tren Lima–Chosica y corredores permitirán unir Chosica con el Callao, aunque sin integración tarifaria

Las pruebas se realizaron con una locomotora y cinco coches, que recorrieron el trayecto desde la estación Monserrate, con paradas en el Parque La Muralla, Huaycán y finalmente Chosica. Cabe resaltar que, por el momento, estas pruebas se están realizando sin pasajeros.

El alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, estuvo presente. “Comparto con gran felicidad que hoy los trenes realizan su primer recorrido. Vamos a lograr un paso muy importante para mejorar la forma en que nos movemos en nuestra ciudad capital. Estamos conectando a miles de vecinos de Lima con Chosica; sabemos que el viaje desde el este hacia el centro de la ciudad se ha vuelto difícil, largo y agotador. Por ello, estamos trabajando para ofrecer un transporte seguro, ordenado, eficiente y, sobre todo, digno para todos”, enfatizó el burgomaestre.

El proyecto busca reducir los tiempos de viaje y conectarse con corredores complementarios, aunque aún sin integración tarifaria. Foto: MML.

El objetivo de estas pruebas es garantizar que las unidades se encuentren en óptimas condiciones para entrar próximamente en operación. El alcalde también aseguró que la MML viene preparando un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá que estos trenes formen parte del sistema ferroviario nacional y cuenten con la experiencia técnica del sector. “Estamos contando con ProInversión, que está ayudando a coordinar para que el proyecto avance sin contratiempos, además del valioso apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas”, señaló.

Trabajos realizados y paraderos

En diálogo con El Comercio, el jefe de la Oficina General de Administración de la MML, Fabricio Antonio Orozco Vélez, explicó que estas pruebas se desarrollaron para evaluar las ruedas sobre los rieles, el estado de las vías y la altura de las locomotoras frente a los puentes durante el recorrido. “Las pruebas fueron satisfactorias. El material ferroviario partió de Monserrate y ahora está en Chosica. Llegó a una velocidad normal de un tren de carga, de 30 kilómetros por hora. Dentro de tres a cuatro semanas se realizará una nueva prueba con otra locomotora y coches ”, agregó.

Precisó que, en total, este proyecto contará con 19 locomotoras y 90 coches, todos donados por el gobierno estadounidense a través del Estado de California a la MML. “Las locomotoras son los vehículos que contienen los motores y el combustible; ahí se origina la propulsión del tren. Los coches, en cambio, sirven para transportar a los pasajeros y son jalados por las locomotoras. Una sola locomotora puede arrastrar entre cinco y diez coches. En esta vía se pueden usar hasta 15 locomotoras al mismo tiempo, mientras que tres estarán en reserva para contingencias y una permanecerá en mantenimiento ”, explicó.

Orozco Vélez también informó que, en total, serán 11 paraderos y estaciones, pero estos empezarán a operar en una segunda etapa del proyecto. Por el momento, el tramo Lima–Chosica sería el primero en entrar en funciones. Los paraderos estarán distribuidos en Monserrate, Chaclacayo, Ñaña, Huaycán, Santa Clara, Ate, El Agustino, Presbítero Maestro, Parque de la Muralla y Chosica; y las estaciones estarán en Monserrate, Parque de la Muralla y Chosica .

El tren Lima–Chosica avanza en sus pruebas de operación, con recorridos sin pasajeros y material ferroviario ya en movimiento. Foto: MML.

Interconexión con los corredores

La MML enfatizó que este proyecto permitirá que los ciudadanos puedan conectar sus viajes con otros sistemas de transporte, como los corredores complementarios. Por ejemplo, si una persona parte de Chosica en tren y se baja en el paradero de Ate, luego podrá usar el corredor rojo de Javier Prado y llegar hasta el Callao. Esto significa que un usuario podrá realizar una ruta de hasta 50 kilómetros .

“Esa será una gran ventaja; ahora sales de Chosica en tren, bajas en Ate y, en el corredor, te vas hasta el Callao. Y no es la única interconexión. También puedes bajar en Ate y tomar la Línea 2 del Metro hasta La Victoria y llegar a Gamarra. Será una gran forma de optimizar los tiempos de viaje y recorrer largas distancias al menor precio”, agregó.

Pese a ello, se trataría de dos pagos diferentes. Es decir, todavía no existe una interconexión tarifaria . “Es un tema que estamos conversando con la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao). La idea es que el servicio de trenes sea supervisado y regulado por la ATU durante las operaciones. Por ello, cabe la posibilidad de coordinar primero una integración del mecanismo de pago y luego una integración tarifaria”, sostuvo.

Tarifa, tiempo de viaje y fecha de inicio de operaciones

El vocero explicó que la tarifa podría ser de 4 soles con 50 céntimos, lo que reduciría en un 50% el costo del transporte, pues “un chosicano suele cobrar 8 soles”.

Especialistas destacan el potencial del sistema, pero advierten que persisten retos técnicos y de seguridad en la vía férrea. Foto: MML.

Por otro lado, Orozco Vélez resaltó que durante la primera etapa solo habrá un traslado de origen a destino (Lima–Chosica) y de destino a origen (Chosica–Lurigancho) , con una parada correspondiente en Monserrate, por lo que el tiempo de viaje será de 45 minutos. En la segunda etapa, cuando se activen los demás paraderos y estaciones, este tiempo se extendería a una hora.

Sobre los horarios, indicó que para la primera etapa habrá un turno por la mañana, de 5 a. m. a 9 a. m., que partirá de Lima hacia Chosica, y un turno por la tarde, de 5 p. m. a 9 p. m., para el retorno de Chosica a Lima.

“Estamos trabajando en todos los aspectos técnicos. Lo que nos falta ahora es seguir realizando estas pruebas sin pasajeros en todas las locomotoras y coches restantes”, añadió.

El jefe de Administración de la MML indicó que, para la primera etapa, este tren empezaría a operar y estaría disponible para todos los ciudadanos a inicios del primer trimestre del próximo año , mientras que para la segunda etapa aún se están realizando distintos procesos y estudios. “También buscamos, en un futuro, ampliar el tramo hasta el Callao. Vamos a seguir trabajando”, resaltó.

Respuesta a cuestionamientos

Ante las críticas respecto a que supuestamente la locomotora donada no estaba encendida y que, en realidad, fue remolcada por otra locomotora durante la prueba, Orozco Vélez calificó ese argumento como “ignorancia supina”, ya que “la locomotora proveniente de la donación fue llevada a Chosica justamente para que le coloquen los líquidos y aceites que le permitan estar operativa. Es parte del mantenimiento que debe realizarse para que entre en funcionamiento”.

Análisis

Los especialistas consultados por este Diario consideran que es una buena iniciativa traer un tren a Lima para optimizar los tiempos de traslado, pero advierten que ello no debe generar confianza excesiva. El presidente de la Asociación Cruzada Vial y especialista en tránsito, Adrián Revilla, indicó que es excelente contar con trenes cuanto antes en la capital y en todo el país. “El sistema ferroviario es muy necesario y en otros países funciona eficientemente, pero tampoco es que vaya a funcionar mañana”, comentó.

“Sería ideal tomarse un tiempo para, por ejemplo, liberar las vías de cualquier infraestructura que pueda encontrarse alrededor, de modo que el tren se movilice libremente. Además, sería bueno contar con una doble línea, como en el Metro de Lima; o sea dos carriles simultáneos, uno por cada sentido, y que circulen dos o tres locomotoras cada cierto intervalo”, agregó.

Sobre la integración tarifaria, remarcó que es muy necesario contar con una sola tarjeta para todos los sistemas de transporte del país. “Es a lo que debemos apuntar, y luego que haya un solo pago”, dijo.

El tren Lima–Chosica avanza en sus pruebas de operación.

Por otro lado, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, expresó que es urgente implementar un servicio de transporte urbano adecuado en la zona este de Lima. “En junio de este año, el MTC realizó una mesa de trabajo a la que fui invitado como especialista en transporte. Se habló sobre el proyecto en cinco reuniones. En ellas se expuso cómo podría implementarse el tren”, contó.