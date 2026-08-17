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Prepararse para el sismo, ¡ya!

“Los resultados del simulacro del viernes 14 organizado en 18 regiones del país, medidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), son preocupantes”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
    Equipos de rescate y residentes buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)
    / Santiago Saldarriaga

    “Dios es peruano”, se dice, lo que nos protegería de sufrir las consecuencias de un sismo quizás de grado 8, aunque en verdad el dicho resulta solo un modo de evadir la responsabilidad de cuidarnos. El sismo está anunciado, aunque no se sepa cuándo ocurrirá. Aprovechar el tiempo previo que nos da la naturaleza es oportunidad para romper con una antigua tradición: la falta de voluntad para prevenir. Si lo hiciéramos, creceríamos como país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.