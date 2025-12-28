El Ministerio de Salud (Minsa) informó que ahora los pacientes del Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves) recibirán en sus celulares mensajería de texto (SMS) con el objetivo de recordarles sus citas programadas y permitirles confirmar su asistencia con un solo clic.

A través del portal Gob.pe, el Heves dio a conocer el proceso de notificación bajo el siguiente esquema:

Primer contacto (72 horas antes): el paciente recibe un mensaje con un enlace personalizado. Al ingresar, podrá ver el nombre del médico, la especialidad, el número de consultorio, la fecha y la hora. En este mismo enlace deberá confirmar su asistencia. Segundo contacto (24 horas antes): se envía un mensaje recordatorio final para reforzar la puntualidad y asegurar que el paciente tenga los datos a la mano.

Las autoridades del establecimiento indicaron que la medida responde al elevado número de citas que se pierden por olvido. De acuerdo con el Heves, incorporar este sistema permitirá:

Reducir las inasistencias : evita que se pierdan cupos en la agenda diaria que podrían ser utilizados por otros pacientes.

: evita que se pierdan cupos en la agenda diaria que podrían ser utilizados por otros pacientes. Mejorar la puntualidad : al contar con la informacion del consultorio por adelantado, el flujo de atención dentro del hospital se vuelve más ordenado.

: al contar con la informacion del consultorio por adelantado, el flujo de atención dentro del hospital se vuelve más ordenado. Mayor transparencia: el usuario exactamente quién lo atenderá y en qué ambiente.

Para que el sistema funcione, es indispensable que los pacientes mantengan actualizado su número de celular en la base de datos del hospital. Pueden realizar esta verificación en los módulos de atención al programar su próxima cita.