Los sindicatos del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador denunciaron presuntas vulneraciones a los derechos laborales, sindicales y administrativos en dicho nosocomio.

En un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Salud (Minsa), solicitaron el cambio inmediato del director ejecutivo de dicho hospital, Alan Artemio Robinet Vargas.

Según el documento, los sindicatos señalan que la actual gestión ha incumplido convenios colectivos y ha evidenciado una “política sistemática de ceses y no renovaciones sin sustento técnico ni legal”.

Se añade que esto afectó a servidores con continuidad laboral, desempeño satisfactorio y funciones de carácter permanente.

“Estos ceses se han ejecutado mediante la figura de ‘no renovación de contratos CAS’, pese a que las plazas cuentan con viabilidad presupuestal y necesidad del servicio”, acotaron.

Relación de trabajadores a los cuales no se les renovó el contrato.

Detallaron que 24 trabajadores han sido cesados entre marzo y octubre de presente año. También reclamaron el incumplimiento de convenios colectivos en los últimos años.

El documento añade el incumplimiento reiterado de las condiciones de trabajo y seguridad laboral y ocupacional por parte del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

En tal sentido, los sindicatos del Hospital de Emergencias Villa El Salvador (HEVES) solicitan la intervención del Ministerio de Salud para fiscalizar y supervisar dicho nosocomio.

Asimismo, piden el cumplimiento efectivo de los convenios colectivos 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, así como la reposición inmediata de trabajadores cesados arbitrariamente y la evaluación de la gestión presupuestal del hospital.

Este Diario intentó comunicarse con un vocero del Minsa para conocer su postura sobre el caso, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta.