A través de su cuenta en X, el presidente de la República, Jose Jerí anunció que desde hoy, jueves 20 de noviembre, empiezan las pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el marco de la ampliación, a partir de mañana, del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.

El jefe de Estado precisó que esta medida iniciará en el establecimiento penitenciario Lurigancho, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. Además, precisó que se efectuarán 73 evaluaciones por día.

“Hoy se inician las pruebas de polígrafo al personal del INPE. Las Unidades de Credibilidad del (Servicio de Inteligencia Nacional) SINA inician el proceso de evaluación de credibilidad. Iniciamos en el EP Lurigancho, teniendo previsto realizar setenta y tres (73) evaluaciones por día”, señaló el jefe de Estado en la red social X.

El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM que declaró el estado de emergencia indica que “el Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)”.

Amplían estado de emergencia

En una publicación oficial en el diario El Peruano, el Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de noviembre de 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, medida para frentar la inseguridad ciudadana que afronta el país.

El documento oficial lleva las firmas del presidente José Jerí; así como por el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez; y los ministros de Defensa, César Díaz; de Economía, Denisse Miralles; del Interior, Vicente Tiburcio; de Justicia, Walter Martínez; y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), entre los meses de julio, agosto y septiembre se contabilizaron 575 homicidios, el número más alto en lo que va del año.